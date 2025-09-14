Избирательные участки открылись в Москве в третий день выборов глав регионов России

В Москве открылись 14 участков для голосования за глав регионов России

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве 14 сентября открылись экстерриториальные избирательные участки в рамках третьего дня выборов глав регионов России, передает РИА «Новости». До конца дня москвичи и жители 19 регионов, находящиеся в столице, могут проголосовать с 8:00 до 20:00.

Участки расположены в крупных торговых и транспортных центрах, включая ТРЦ «Афимолл Сити», «Метрополис», «Колумбус», а также на станции метро «Курская» и в гостинице «Дельта». Избиратели могут выбрать как традиционный способ голосования с бумажными бюллетенями, так и воспользоваться электронными терминалами.

Для контроля за процессом голосования на всех участках установлены камеры видеонаблюдения. К работе привлечены 84 наблюдателя, из которых 70 направлены парламентскими партиями, а 14 – Общественной палатой Москвы.

По данным организаторов, на участие в голосовании на московских экстерриториальных участках поступило 17868 заявлений.

