Спецслужба Грузии изучит возможную причастность экс-министра обороны Ахалая к делу об украинском гексогене

Спецслужба Грузии изучит возможную причастность Ахалая к делу об украинском гексогене
СГБ Грузии изучит сообщения местных СМИ о возможной причастности министра обороны и МВД саакашвилевского режима Бачо Ахалая к делу о ввозе в страну из Украины гексогена, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как заявила Служба госбезопасности Грузии в субботу, «события вокруг Ахалая интересны для нас и являются предметом изучения».
СМИ Грузии сообщили, что на квартире Ахалая экс-министр и приближенные к нему бывшие силовики обсуждали возможность штурма парламента и организации насильственной смены власти, для чего им могла понадобиться взрывчатка.
Сам экс-министр обороны и МВД, отсидевший семь с половиной лет за пытки, отверг свою причастность к делу об украинском гексогене.
Ахалая, занимавший при прежних властях также пост начальника департамента ИТУ, считается одним из наиболее жестоких строителей режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Грузинские СМИ назвали личности обоих граждан Украины, которые были задержаны с 2,4 кг гексогена – Денис Шуравлев и Михаил Скрупский. Первый из них вину не признает, а второй, водитель грузовика. Частично признал и начал давать показания о том, как ему передали груз на территории Украины двое мужчин в военной форме.
Задержанные в Грузии двое граждан Украины с 2,4 кг гексогена показывают, что везли их в Россию для проведения операции «Паутина-2», заявил ранее на брифинге в СГБ Грузии первый замруководителя ведомства Лаша Маградзе.
«Задержанный водитель показал, что получил взрывчатое вещество на территории Украины от представителя СБУ, поручив отвезти в Грузию для передачи конкретному лицу. Далее, по показаниям, груз должен был проследовать в Россию для операции «Паутина-2», – сказал он.
Однако, отметил высокопоставленный представитель СГБ, следствию на этом этапе точно известно, что груз должен был быть передан лицу в жилом доме в Тбилиси в районе Авлабар.
«Выясняем, не связано ли все это с (планами радикалов) к местным выборам 4 октября», – сказал Лаша Маградзе.
Украинцы отправлены судом в предварительное заключение, следующее заседание состоится 3 ноября.
При этом экс-начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили назвал попыткой «дискредитации Грузии со стороны Украины» обнаружение 2,4 кг гексогена у задержанных спецслужбой страны граждан Украины.