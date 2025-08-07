В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Сийярто выразил надежду на мир в Европе после встречи Путина и Трампа
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на восстановление мира в Центральной Европе после возможных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
По словам Сийярто, утром он созвонился с несколькими участниками встречи между Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, передает РИА «Новости». Министр отметил, что его собеседники подтвердили позитивные новости, ранее опубликованные в прессе.
«Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее встретятся лично, и тогда мир вернется в Центральную Европу!», – написал он в соцсети Facebook* (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской).
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ