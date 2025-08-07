Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
На Камчатке опровергли слухи о повреждении подлодки при землетрясении
Власти Камчатского края опровергли распространенные в соцсетях сообщения о якобы повреждении атомной подводной лодки Тихоокеанского флота в результате землетрясения и цунами.
Центр управления регионом заявил, что сведения о повреждении подлодки, распространяемые федеральными Telegram-каналами, не соответствуют действительности, передает ТАСС.
В частности, в сообщениях говорилось, что якобы из-за появления трещины в районе реакторного отсека радиоактивные воды попали в Авачинскую бухту.
В качестве признаков распространения фейка указывается на грубые ошибки и просторечные выражения в тексте, которые не свойственны деловой переписке, а также нарушения оформления документа.
Напомним, на прошлой неделе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в этом регионе.
Накануне подземные толчки магнитудой 5,7 были зарегистрированы на глубине более 82 км в 342 км от Петропавловска-Камчатского. До этого в Петропавловске-Камчатском за сутки произошло десять ощутимых землетрясений.