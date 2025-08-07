WP: США смягчат риторику в отношении России в докладе о правах человека

Tекст: Алексей Дегтярев

Госдепартамент США пересмотрел проект ежегодного доклада о ситуации с правами человека, касающийся 2024 года. В документе смягчена риторика по отношению к России, Израилю и Сальвадору, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Соответствующие разделы стали существенно короче по сравнению с прошлогодней версией, подготовленной при администрации Джо Байдена.

Из текста доклада за 2024 год удалили сведения о возможных случаях насилия и дискриминации против членов ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским в России и запрещено), а описания злоупотребления властью в указанных странах были смягчены.

Представитель Госдепартамента пояснил, что переработка доклада направлена на устранение избыточной информации, упрощение материала и его соответствие законодательным требованиям. «Акцент в докладе о правах человека сделан на ключевых вопросах», – заявил он.

Газета отмечает, что обычно ежегодный доклад публикуется в марте или апреле, однако на этот раз администрация президента Дональда Трампа заметно затянула выход документа.

