WP: США смягчат риторику в отношении России в докладе о правах человека
Американский доклад о правах человека за 2024 год станет короче и мягче по риторике в разделах, касающихся России, Израиля и Сальвадора, пишет Washington Post.
Госдепартамент США пересмотрел проект ежегодного доклада о ситуации с правами человека, касающийся 2024 года. В документе смягчена риторика по отношению к России, Израилю и Сальвадору, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Соответствующие разделы стали существенно короче по сравнению с прошлогодней версией, подготовленной при администрации Джо Байдена.
Из текста доклада за 2024 год удалили сведения о возможных случаях насилия и дискриминации против членов ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским в России и запрещено), а описания злоупотребления властью в указанных странах были смягчены.
Представитель Госдепартамента пояснил, что переработка доклада направлена на устранение избыточной информации, упрощение материала и его соответствие законодательным требованиям. «Акцент в докладе о правах человека сделан на ключевых вопросах», – заявил он.
Газета отмечает, что обычно ежегодный доклад публикуется в марте или апреле, однако на этот раз администрация президента Дональда Трампа заметно затянула выход документа.
