Хакеры взломали серверы Венецианского кинофестиваля

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет американский журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на поступившее в его адрес уведомление от организаторов мероприятия, инцидент произошел 7 июля. Хакеры получили доступ к документам с именами, телефонными номерами, электронными и почтовыми адресами, а также налоговой информацией, передает ТАСС.

IT-специалисты фестиваля быстро изолировали пострадавшие системы и обеспечили их безопасность. «Компетентные органы были немедленно проинформированы, начались восстановительные работы», – говорится в сообщении организаторов. В настоящее время ведется расследование инцидента и усилены меры защиты информационной инфраструктуры.

82-й Венецианский кинофестиваль состоится с 27 августа по 6 сентября на острове Лидо. Жюри основного конкурса возглавит американский режиссер Александр Пэйн, обладатель двух премий «Оскар». В основном конкурсе участвует 21 фильм, а вне конкурсной программы покажут документальную ленту российского режиссера Александра Сокурова «Дневник режиссера».

Ранее представители мэрии Праги обвинили «российских хакеров» в атаке на серверы ведомства. В мае китайские хакеры взломали систему министерства обороны Великобритании, получив доступ к данным военнослужащих.