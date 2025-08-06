Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».3 комментария
МИД КНР заявил о решающем этапе переговоров Москвы и Киева
Глава МИД КНР Ван И заявил о решающей фазе переговоров Москвы и Киева
Процесс мирного урегулирования кризиса на Украине вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Министр иностранных дел КНР Ван И сделал заявление о важном этапе в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости».
По его словам, старт переговоров Москвы и Киева стал значительным шагом вперед в процессе мирного диалога.
По его словам, в настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап.
Ранее Ван И заявил о намерении Пекина вместе с Бразилией продвигать инициативу прекращения огня и поиска политического решения ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.