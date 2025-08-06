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Китай и Бразилия решили продолжать содействовать достижению мира на Украине
Пекин выразил намерение совместно с Бразилией продолжать продвигать идею прекращения огня и поиска политического решения ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
О готовности Китая вместе с Бразилией продолжать содействовать политическому урегулированию украинского кризиса сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, передает РИА «Новости».
В среду Ван И провел телефонный разговор с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом, в ходе которого обсудил украинский кризис.
По словам Ван И, Китай и Бразилия готовы укреплять сотрудничество, чтобы продвигать работу группы «Друзей мира» и формировать более широкий консенсус среди стран Глобального Юга по вопросу прекращения огня и начала переговоров. Он подчеркнул, что обе страны будут поддерживать взаимодействие для содействия миру и политическому урегулированию ситуации на Украине.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине.
В мае прошлого года Ван И сообщил о создании Китаем, Бразилией и другими странами Глобального Юга открытой платформы «Друзья мира» для содействия урегулированию украинского кризиса.