Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».0 комментариев
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью князя Трубецкого
Глава МИД Лавров отметил вклад князя Трубецкого в укрепление Русского мира
Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни князя Александра Трубецкого, отметив его преданность исторической Родине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил слова сочувствия семье Александра Трубецкого, передает ТАСС. В своем обращении Лавров подчеркнул значимость вклада Трубецкого в укрепление связей русского зарубежья и сохранение культурного наследия.
По словам Лаврова, Александр Трубецкой всегда оставался преданным исторической Родине и «с честью пронес в своем сердце вечную Россию без границ». Министр отметил, что князь внес неоценимый вклад в обеспечение преемственности поколений, укрепление потенциала Русского мира и поддержание связей соотечественников с Отечеством. Лавров также добавил: «Выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствия и поддержки».
Трубецкой был потомком княжеских родов Трубецких и Голицыных, активно участвовал в общественной и культурной жизни русской диаспоры.
Ранее сообщалось, что в возрасте 78 лет в Москве скончался князь Александр Трубецкой.