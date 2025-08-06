Экс-сотрудник НАБУ Цивинский стал руководителем БЭБ Украины по настоянию Запада

Tекст: Вера Басилая

Правительство Украины назначило Александра Цивинского руководителем Бюро экономической безопасности, передает ТАСС.

Западные страны настаивали на его утверждении, и кандидатуру поддержали послы Группы семи и Еврокомиссия. Перед назначением Цивинский прошел проверку на полиграфе, что соответствовало договоренностям с кабмином Украины.

Власти Украины изначально сопротивлялись такому назначению около полутора месяцев. Кадровая комиссия, в которую входили украинские представители и международные эксперты, выдвинула Цивинского главой БЭБ в конце июня. Несмотря на это, правительство 7 июля настояло на повторной подаче кандидатур, что вызвало поддержку Еврокомиссии в адрес Цивинского.

БЭБ был создан в 2021 году по требованию международных кредиторов Украины как единый экономический следственный орган. Реформация БЭБ остается условием для получения очередного транша финансовой помощи от Запада. По мнению экспертов, ведомство пока не смогло полноценно функционировать, и в его руководстве уже были неоднократные замены.

Ранее сообщалось, что попытки заменить выходца из НАБУ Цивинского на другого человека совпали с принятием закона об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что Владимир Зеленский опасается раскрытия антикоррупционными органами серьезных преступлений, связанных с ним и его окружением.

Эксперты считают, что НАБУ станет инструментом Запада для смены власти в Киеве.