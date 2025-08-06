Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.2 комментария
Пушков назвал разногласия США и Индии испытанием гегемонии Вашингтона
Сенатор Пушков: Напряженность между США и Индией является тестом на суверенитет
Ситуация с закупками Индией российской нефти стала проверкой независимости Нью-Дели и показала ограниченность санкционного давления Вашингтона на мировой арене, заявил сенатор Алексей Пушков.
Сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что нынешние противоречия между США и Индией нельзя ограничивать только трениями из-за закупок российской нефти.
По мнению Пушкова, ситуация стала настоящим испытанием для индийского суверенитета, а также проверкой для убывающей гегемонии Соединенных Штатов.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп стремится сохранить доминирующее положение своей страны, используя инструмент санкций.
«По большому счету это один из этапов становления многополюсного мира», – заявил Пушков.
Напомним, власти США планируют ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, чтобы ограничить поступления России от экспорта нефти.
Индийские дипломаты заявили, что были «поражены отсутствием уважения» президента США Дональда Трампа на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Дональд Трамп объявил о планах повысить пошлины на товары из Индии в ближайшие сутки.
Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре.