РБК: Сотрудников РЖД просят брать отпуск за свой счет

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники центрального аппарата и управлений дорог РЖД начали оформлять заявления на получение двух дней отпуска за свой счет, сказал собеседник РБК.

Такая мера касается руководящего состава и не затрагивает рабочих производственных профессий. Решение объясняется стремлением сохранить рабочие места на фоне непростой экономической ситуации, оно поддержано профсоюзом.

В компании отказались комментировать ситуацию, однако другой источник подтвердил, что инициатива связана со значительным падением объемов предъявляемых к перевозке грузов: в мае потери достигли 24 млн тонн, в июне – 22,4 млн тонн. Наиболее сильно ситуация коснулась южного направления.

По итогам первого полугодия 2025 года погрузка по сети РЖД сократилась на 8%, до 554,5 млн тонн. Чистая прибыль монополии за этот период упала на 95%, составив 2,7 млрд рублей. В самой компании считают необходимым поднять штрафы за непредъявление грузов по заявкам в 10 раз – соответствующие поправки могут быть рассмотрены Госдумой осенью.

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