Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
РБК: Сотрудников РЖД просят брать отпуск за свой счет
В РЖД с июля начали просить управленческий персонал брать два дня отпуска за свой счет из-за экономических трудностей и непредъявления грузов, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сотрудники центрального аппарата и управлений дорог РЖД начали оформлять заявления на получение двух дней отпуска за свой счет, сказал собеседник РБК.
Такая мера касается руководящего состава и не затрагивает рабочих производственных профессий. Решение объясняется стремлением сохранить рабочие места на фоне непростой экономической ситуации, оно поддержано профсоюзом.
В компании отказались комментировать ситуацию, однако другой источник подтвердил, что инициатива связана со значительным падением объемов предъявляемых к перевозке грузов: в мае потери достигли 24 млн тонн, в июне – 22,4 млн тонн. Наиболее сильно ситуация коснулась южного направления.
По итогам первого полугодия 2025 года погрузка по сети РЖД сократилась на 8%, до 554,5 млн тонн. Чистая прибыль монополии за этот период упала на 95%, составив 2,7 млрд рублей. В самой компании считают необходимым поднять штрафы за непредъявление грузов по заявкам в 10 раз – соответствующие поправки могут быть рассмотрены Госдумой осенью.
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