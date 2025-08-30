Суд Москвы признал дискриминацией объявления с отказом в сдаче жилья цыганам

Tекст: Антон Антонов

Решение принято по административному иску прокурора, который обратил внимание на публикации на сайте «Авито», передает РИА «Новости».



Судебные документы указывают, что на сайте размещались объявления с формулировками: «Сдам… только для мусульман! Цыгане не звоните!» и «Только для славян». Отмечается, что в них усматриваются признаки дискриминации по национальному и религиозному признакам.

В официальном решении суда говорится, что принято решение удовлетворить административный иск прокурора и «признать информацию, распространяемую посредством сети «Интернет» на сайтах по электронным адресам», информацией, распространение которой в России «запрещено».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Останкинский суд Москвы принял решение о блокировке информации с оскорбительной цитатой о цыганах из фильма «Большой куш» режиссера Гая Ричи.