Tекст: Антон Антонов

«Северяне» продвинулись на 200 м, и заняли три огневые позиции ВСУ. Противник вынужден перебрасывать дополнительные силы на этот участок для удержания обороняемых рубежей, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В Юнаковке украинские подразделения пытались провести контратаку, но та была сорвана ударами FPV-дронов. Российские штурмовые группы продолжают наступление, продвигаясь вглубь населенного пункта и лесополос, общее продвижение за сутки составило более 400 м.

«В госпиталях Сумской области прекратили лечение всех легкораненых военнослужащих (ВСУ) 225 ошп, сформировав из их числа штурмовые группы, которые перебрасываются в район Новоконстантиновки», – говорится в сообщении.

На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не зафиксировано. В районе села Ободы в результате огневого удара были уничтожены две боевые группы ВСУ и пикап.

На Харьковском направлении после освобождения исторической части Волчанска бои переместились в леса западнее города. ВСУ понесли тяжелые потери, однако продолжают перебрасывать резервы. Севернее Синельниково штурмовые группы российских войск продвинулись более чем на 600 м. Уничтожена украинская штурмовая группа.

Также продолжается продвижение «Северян» к западу от Волчанска. В Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены пять боевых групп ВСУ, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.

На участке Меловое–Хатнее существенных изменений не произошло, уничтожены четыре боевые группы ВСУ и два беспилотных аппарата «Баба Яга».

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль северное побережье реки Волчья в Волчанске Харьковской области. Историческая часть города, расположенная на правом берегу, освобождена.