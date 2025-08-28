  • Новость часаРоссийские войска углубились в пригород Купянска
    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай
    Минобороны показало кадры уничтожения корабля «Симферополь» ВМС Украины
    Консульство Словакии спустя два года возобновило выдачу туристических виз россиянам
    Экс-директору Театра сатиры грозит 10 лет лишения свободы
    В Вашингтоне пообещали выступление Трампа по ситуации на Украине
    Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора
    Украину начали массово покидать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет
    Мэра Владимира арестовали по делу о крупном мошенничестве
    Производитель Лабубу попал в топ-100 богатейших людей мира
    Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    5 комментариев
    28 августа 2025, 20:50

    Экс-директору Театра сатиры грозит 10 лет лишения свободы

    Экс-директору Театра сатиры предъявили обвинение в мошенничестве на 20 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшего директора московского Театра сатиры Мамедали Агаева задержали по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами и доставили на допрос в полицию.

    Возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ подтвердили в МВД РФ, сообщает ТАСС. По данным ведомства, Мамедали Агаев, ранее занимавший пост директора Московского академического театра сатиры, подозревается в хищении 20 млн рублей бюджетных средств.

    Правоохранительные органы уточнили, что бывшему руководителю одного из крупнейших театров столицы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также штраф до 1 млн рублей. В четверг Агаев был задержан и доставлен в УВД по Центральному административному округу Москвы для проведения следственных действий.

    «Агаев задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело», – цитирует издание представителя правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовые структуры задержали бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева по подозрению в хищении свыше 20 млн рублей из бюджета Москвы.

    Ранее руководителю МХАТ им. Горького и Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате, он находится под подпиской о невыезде.

    28 августа 2025, 11:45
    В ходе обысков у начальства НМИЦ имени Мешалкина выявили слитки золота

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время следственных действий у руководства Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина (НМИЦ) в Новосибирске нашли золотые слитки, дорогие часы и тысячи долларов.

    Во время обысков у директора и заместителя директора НМИЦ имени Мешалкина изъяли слитки золота, коллекцию дорогостоящих часов, а также 85 стодолларовых купюр, передает ТАСС.

    Отмечается, что директор и заместитель обвиняются по статье «Взяточничество», сумма возможных взяток оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

    Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина занимает ведущие позиции в России по оказанию специализированной медицинской помощи и проведению уникальных операций.

    Ранее источник сообщал, что гендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина Александра Чернявского подозревают в получении взяток. По этим данным, его заместитель Артем Пухальский также подозревается во взяточничестве.

    До этого в столице арестовали руководителя краснодарского отделения ДОСААФ Бориса Левитского по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 17:25
    Вильфанд рассказал о сроках похолодания в Москве

    Вильфанд сообщил о сохранении холодной погоды в Москве до конца недели

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители Москвы и центра европейской части России столкнулись с пониженной температурой воздуха, которая удержится на два-три градуса ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Погодные условия в Москве и центре европейской части России останутся прохладными до пятницы, передает ТАСС.

    Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ожидается, что температура ночью будет находиться в пределах 5-10 градусов, а днем – 15-18 градусов. По словам Вильфанда, такие показатели на два-три с половиной градуса ниже средних значений для этого периода года.

    Вильфанд отметил: «В Москве и в центре европейской России до четверга и даже в ночь на пятницу погода прогнозируется однородная. <...> Температура низкая, примерно на 2-3,5 градуса ниже нормы. Ночные температуры составят 5-10 градусов. Дневные температуры не соответствуют нынешним климатическим характеристикам и будут в диапазоне 15-18 градусов до четверга включительно».

    Как пояснил метеоролог, причиной понижения температуры стали воздушные массы, которые сформировались над Северным Ледовитым океаном и пришли в регион. Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, до конца августа погодные условия останутся относительно сухими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозировали в первый день сентября в Центральном федеральном округе теплую погоду с температурой выше 20 градусов. Температурные показатели превышают значения конца августа.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 12:34
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 22:55
    Дакаскос выразил обеспокоенность возможной «отменой» после визита в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Американский актер, мастер боевых искусств и режиссер Марк Дакаскос, посетивший Москву ради участия в международной кинонеделе, выразил опасения по поводу возможной «отмены» на Западе из-за визита в Россию.

    Дакаскосу был задан вопрос о том, не опасается ли он, что на Западе его «отменят» из-за визита в Москву. «Конечно, я обеспокоен. И мой менеджер, и мой представитель говорили мне быть осторожным», – приводит ответ актера РИА «Новости».

    Однако, как заверил Дакаскос, его любовь к России не означает нелюбовь к другим странам. Он заявил, что «любит людей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дакаскос принял участие в церемонии открытия Международной недели кино в Москве. Он заявил, что американцы мало знают о России и назвал кино важным средством для установления взаимопонимания. Дакаскос также назвал Москву одним из своих любимых городов.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 19:44
    Крупное ДТП заблокировало Кутузовский проспект в Москве

    На Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин, пострадали три человека

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Движение на Кутузовском проспекте в Москве оказалось затруднено на несколько километров после массовой аварии с пострадавшими.

    Авария произошла на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы, передает Telegram-канал Дептранс. Оперативно. В столкновении участвовали несколько автомобилей, что привело к серьезным затруднениям движения: четыре полосы из пяти в сторону центра оказались заняты, пробка растянулась на 2,7 км, а в сторону области – на 3 км.

    По данным столичного департамента здравоохранения, которые размещены в Telegram-канале ведомства, в ходе происшествия пострадали три человека. Все пострадавшие были госпитализированы: двое направлены в НМИЦ имени Пирогова, один доставлен в Боткинскую больницу.

    На месте происшествия продолжают работать оперативные службы города, причины и обстоятельства аварии выясняются. Медики скорой помощи и Центра экстренной медицины прибыли на место вскоре после поступления сообщения о ДТП.

    «На Кутузовском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Столкнулись несколько автомобилей, движение в районе аварии было затруднено. Медики скорой помощи и Центра экстренной медицины прибыли на место», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупная авария произошла на Фрунзенской набережной в Москве. Медики Центра медицины катастроф прибыли на место происшествия и оказали экстренную помощь пострадавшим.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 20:54
    Суд заменил штраф экс-чиновнику Минобороны на реальный срок

    Экс-чиновнику Минобороны Слюсарю и двум соучастникам по делу о взятке дали семь лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй западный окружной военный суд изменил назначение наказания экс-чиновнику Минобороны по делу о даче взятки на сумму 170 млн рублей, определив реальное лишение свободы.

    Приговор о замене штрафа в 2,5 млн рублей на семь лет колонии бывшему начальнику отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю и двум другим подсудимым вынес Второй западный окружной военный суд, передает РИА «Новости». Как сообщила адвокат Елена Волкова, суд изменил квалификацию преступления и постановил взять фигурантов под стражу в зале заседания.

    В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил Слюсарю, гендиректору ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной штрафы по 2,5 млн рублей за дачу взятки в размере 170 тыс. рублей.

    Сейчас Мещанский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против Высокова и Гришиной о хищении 33 млн рублей у Минобороны при исполнении контракта.

    По версии следствия, завод закупал телефоны в Китае и продавал их военному ведомству как российские, присваивая разницу в цене. Следствие считает, что обвиняемые действовали в составе организованной группы, используя служебное положение. Акции «Телты» на сумму 170 млн рублей, записанные на учредителя завода Игоря Морозова, оказались арестованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор запросил для бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина 12 лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф 60 млн рублей.

    Следственный комитет завершил расследование дела против руководства завода «Телта» по обвинению в хищении 48 млн рублей и попытке хищения еще 16 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

    Начальнику главного управления связи Генштаба РФ Вадиму Шамарину грозит 12 лет колонии строгого режима за взятки на 36 млн рублей от завода «Телта».

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 03:13
    Генерал Кувшинов помещен под стражу по делу о хищении 57 млн рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Следователи предъявили обвинение экс-начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору Константину Кувшинову в мошенничестве в особо крупном размере, он помещен под стражу, говорится в материалах дела.

    Кувшинов занимал должность начальника ЛДЦ с февраля 2019 года по май 2025 года, до этого был заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, передает ТАСС.

    По данным следствия, в 2022 году центр заключил договор с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на поставку оборудования стоимостью свыше 100 млн рублей. Сотрудники фирм совместно с Кувшиновым, по версии следствия, завысили цену оборудования и похитили более 57 млн рублей, которые затем распределили между собой.

    По делу проходят еще три фигуранта, для которых также избрана мера пресечения. Среди арестованных оказались представители обеих фирм и предприниматель Владимир Богданов. Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СК России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова возбудили четыре уголовных дела по подозрению в коррупции при заключении контрактов.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 14:50
    ФСБ задержала москвича за призывы к убийствам российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Житель столицы призывал в социальных сетях к убийствам военных России и российских правоохранителей, его задержали, сообщили в управлении ФСБ по Москве и области.

    Задержанным оказался мужчина 1978 года рождения, он публиковал в соцсетях и мессенджерах призывы к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    У него нашли средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности. Заведено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму, террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

    Злоумышленника арестовали, ему грозит до семи лет заключения.

    Ранее в Москве пресекли действия мужчины, размещавшего в соцсетях материалы, оправдывающие террористов, и призывавшего к насилию против власти.

    До этого жителя Магадана приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за публичные призывы к повторению теракта, аналогичного трагедии в «Крокус Сити Холле».

    Комментарии (2)
    27 августа 2025, 10:24
    В Москве задержали мужчину с ножом после нападения на полицейских

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Щелковском шоссе в столице агрессивный мужчина с ножом попытался атаковать полицейских, его задержали, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Нарушитель угрожал стражам порядка и пытался покуситься на их жизнь и здоровье, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Никто не пострадал.

    Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. О мотивах задержанного пока не сообщается.

    В апреле в Ленобласти оперуполномоченный засек прохожего, похожего по приметам на разыскиваемого преступника. Подозреваемый ударил полицейского ножом в шею и сбежал. Его задержали и арестовали. Сам полицейский скончался от раны.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 07:33
    У генерала Кузнецова нашли имущество на 500 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генпрокуратура намерена взыскать в доход государства имущество семьи экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на 500 млн рублей.

    Иск зарегистрировали 20 августа в Хамовническом суде Москвы, он подписан первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным. Сумма требований превышает 500 млн рублей, пишут «Ведомости».

    Официально задекларированный доход генерал-лейтенанта за 2010–2023 годы составил 47,6 млн рублей, его супруги – чуть более 41 млн рублей. Кузнецов, как считает надзорное ведомство, оформлял дорогостоящие объекты недвижимости на супругу и дочерей, а стоимость такой собственности в Москве, Московской области и Краснодаре оценивается в 241 млн рублей.

    В ходе обысков у семьи изъяли крупные суммы наличных в рублях и иностранной валюте, коллекцию редких монет и ювелирные украшения. Общая стоимость изъятого имущества составила 504,8 млн рублей. По расчетам ведомства, это превышает официальный доход семьи за последние 14 лет более чем в пять раз.

    Ранее сообщалось, что суд арестовал арест 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Кроме того, суд арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна, включая недвижимость и транспорт. Арест проводился в рамках дела о взятке для генерала Кузнецова.

    На имущество дочери генерал-лейтенанта Кузнецова также наложен обеспечительный арест, так как в отношении генерала ведется расследование дела о взятке.

    Комментарии (2)
    27 августа 2025, 17:10
    Мосгорсуд арестовал замгубернатора Курской области Базарова

    Базарова заключили под стражу по делу о хищениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Мера пресечения в виде ареста до 25 октября избрана для Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

    Мера пресечения для врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова была избрана Мещанским районным судом Москвы по делу о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает ТАСС.

    Заседание проходило в закрытом режиме, представители СМИ на него допущены не были.

    Собеседник агентства в суде заявил: «Ходатайство следствия об избрании меры пресечения [в виде заключения под стражу] в отношении Базарова Владимира Васильевича подлежит удовлетворению». Арест продлится до 25 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временно исполняющего обязанности замгубернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву. Врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области. По делу о хищениях на фортификациях в Белгородской области могут появиться новые подозреваемые.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 04:25
    Технологию для неуязвимых к средствам РЭБ дронов создали в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны и разработали технологию, которая позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления и быть неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    «Мы научили обычные дроны с радиоуправлением и аналоговым видео преодолевать РЭБ противника. Все новые образцы наших аппаратов, применяющиеся в СВО, оснащены технологией автоматического удержания цели с искусственным интеллектом. ИИ внедряется в беспилотник, что позволяет дрону доводить самого себя до цели без участия оператора. Технология делает аппараты неуязвимыми к воздействию средств РЭБ», – рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса ТАСС.

    По его словам, если пилот осуществил захват цели, то дрон сам доведет себя до нее, даже если у него перестанет работать видео или управление. Благодаря дронам «Бумеранг» с автоматическим удержанием цели с ИИ был взят Часов Яр.

    Массовое производство таких аппаратов было развернуто в период с ноября 2024 по март 2025 года. В ранних версиях искусственного интеллекта видеокамера дрона фиксировала на контрастной цели, например на бронеобъекте, с расстояния около 200 метров.

    В новых модификациях «Бумеранга» захват района цели теперь возможен уже за километр, а по мере приближения можно выбирать конкретные участки объекта, такие как гусеницы танка или окна зданий, и корректировать маркер цели без выхода из автопилота.

    Источник отметил, что при использовании автоматического удержания цели с искусственным интеллектом экономия заряда аккумулятора по сравнению с работой опытного оператора достигает 25%.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, на Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения. Российские военные начали применять систему связи для FPV-дронов «Кузнечик».

    Бойцы группировки войск «Восток» используют на Южно-Донецком направлении беспилотники «Бумеранг», которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и не поддаются подавлению антидроновым ружьем.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 07:13
    Главу ДОСААФ Краснодарского края арестовали за злоупотребление полномочиями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве арестован глава регионального отделения ДОСААФ Краснодарского края Борис Левитский по обвинению в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.

    Следователи предъявили обвинение председателю регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края Борису Левитскому по ч. 2 ст. 201 УК РФ, передает ТАСС. По данным материалов дела, Левитский был задержан в Краснодарском крае и этапирован в Москву, где сейчас находится в следственном изоляторе.

    В документах указано: «Предъявить Левитскому Борису Евгеньевичу обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)».

    По этой статье Левитскому может грозить наказание до десяти лет лишения свободы. В официальных материалах уточняется, что организацией он руководит с 2017 года.

    Согласно информации на сайте регионального отделения ДОСААФ, до назначения председателем Левитский с 2001 по 2016 год занимал руководящие должности в структурах «Газпрома», а с 2012 по 2022 год был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края и входил в комитет по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом. В Самаре задержали заместителя главы имущественного департамента. Суд приговорил бывшего мэра города Тулун к пяти годам колонии.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 20:30
    Калининградец получил пять лет колонии за взятку сотруднику ФСБ

    Суд приговорил жителя Калининграда за передачу 5 млн рублей взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчину признали виновным в попытке дать взятку ради прекращения уголовного дела и международного розыска другого калининградца.

    Суд Ленинградского района Калининграда вынес приговор жителю региона, признав его виновным в даче взятки сотруднику УФСБ, передает РИА «Новости».

    Подсудимый передал пять миллионов рублей как часть взятки из общей суммы в 10 миллионов рублей для прекращения международного розыска и уголовного дела в отношении другого жителя области.

    Суд квалифицировал действия осужденного по части пятой статьи 291 УК РФ, а именно как дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.

    «Приговором Ленинградского районного суда А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей», – говорится в сообщении областного суда.

    Мужчина признал вину, заключил досудебное соглашение и активно способствовал расследованию. К смягчающим обстоятельствам суд также отнес совершение преступления впервые, положительные характеристики, активное участие в общественной жизни, наличие заболеваний и троих несовершеннолетних детей на иждивении, а также статус многодетной матери у супруги.

    Суд постановил конфисковать в доход государства предмет взятки – пять миллионов рублей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину отказали в смягчении приговора, несмотря на ходатайство о замене части срока на принудительные работы.

    Тверской суд Москвы вынес приговор адвокатам Игорю Ушкалову и Павлу Шевцову за требование крупной суммы у клиента за содействие в освобождении из СИЗО.

    Верховный суд России отменил приговор начальнику учреждения Башкирии и отправил дело на новое рассмотрение, разъяснив разницу между взяткой и откатом.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 16:54
    Следствие потребовало арестовать замглавы Курской области Базарова

    Базарова обвинили в хищении 251 млн рублей при строительстве укреплений

    Tекст: Денис Тельманов

    Мещанский суд Москвы получил ходатайство об аресте Владимира Базарова, подозреваемого в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

    Ходатайство следствия о заключении под стражу врио замглавы Курской области Владимира Базарова поступило в Мещанский суд Москвы, передает РИА «Новости». В ближайшее время должно начаться судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения в отношении чиновника, сообщили в суде.

    Как отмечает следствие, Базаров занимал должность заместителя губернатора Белгородской области по строительству и лично курировал закупки и строительство оборонительных сооружений. МВД России утверждает, что именно он давал указания о закупке тетраэдров с параметрами меньше технического задания и согласовывал их приобретение с Минобороны России.

    По делу также проходят бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства региона Владимир Губарев. Все они находятся в СИЗО. Следствие считает, что организованная группа похитила более 251 млн рублей, завышая стоимость и занижая технические характеристики оборонительных сооружений.

    В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о присвоении или растрате в особо крупном размере, а также о получении взяток от коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов и обеспечении покровительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временно исполняющего обязанности замгубернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву. Следствие рассматривает возможность появления новых подозреваемых по делу о хищениях на фортификациях в Белгородской области. Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 12:45
    Собянин сообщил о повышении зарплат педагогов в Москве в среднем на 24%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала нового учебного года московские учителя будут получать в среднем на 24% больше благодаря повышению окладов и зарплат, сообщил в ходе заседания городского педсовета в Гостином Дворе мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, средний рост зарплат и окладов педагогов московских школ с 1 сентября составит 24%, передает ТАСС.

    Собянин отметил: «Качество вашей работы зависит еще и от того, как город о вас заботится, как решают вопросы материального обеспечения, заработной платы». Собянин добавил, что власти города приняли решение значительно повысить оклады и зарплаты педагогов с учетом инфляции и удорожания жизни. Руководитель столичного Департамента образования и науки Ирина Каклюгина уточнила, что в среднем увеличение составит 24%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учителям гарантированы различные льготы, включая компенсации, досрочную пенсию, дополнительные отпуска и выплаты за классное руководство. В Москве зарплата учителей составляет более 160 тыс. рублей, что является самым высоким уровнем в большинстве российских регионов.

    Комментарии (0)
    Оператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в Курской области
    Адмирал рассказал о возможностях российских БЭКов возле берегов Украины
    ЕК признала нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности ЕС
    Запад отказался от «майданов» в постсоветских странах
    На Украине создали основания для судебного запрета УПЦ
    Астроном: Солнце сейчас копит энергию для мощной вспышки
    Российский рынок модной продукции удвоился за пять лет

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Что мешает забыть песни иноагентов

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими. Подробности

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

