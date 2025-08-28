Экс-директору Театра сатиры грозит 10 лет лишения свободы

Экс-директору Театра сатиры предъявили обвинение в мошенничестве на 20 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ подтвердили в МВД РФ, сообщает ТАСС. По данным ведомства, Мамедали Агаев, ранее занимавший пост директора Московского академического театра сатиры, подозревается в хищении 20 млн рублей бюджетных средств.

Правоохранительные органы уточнили, что бывшему руководителю одного из крупнейших театров столицы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также штраф до 1 млн рублей. В четверг Агаев был задержан и доставлен в УВД по Центральному административному округу Москвы для проведения следственных действий.

«Агаев задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело», – цитирует издание представителя правоохранительных органов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силовые структуры задержали бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева по подозрению в хищении свыше 20 млн рублей из бюджета Москвы.

Ранее руководителю МХАТ им. Горького и Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате, он находится под подпиской о невыезде.