Экс-директору Театра сатиры грозит 10 лет лишения свободы
Экс-директору Театра сатиры предъявили обвинение в мошенничестве на 20 млн рублей
Бывшего директора московского Театра сатиры Мамедали Агаева задержали по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами и доставили на допрос в полицию.
Возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ подтвердили в МВД РФ, сообщает ТАСС. По данным ведомства, Мамедали Агаев, ранее занимавший пост директора Московского академического театра сатиры, подозревается в хищении 20 млн рублей бюджетных средств.
Правоохранительные органы уточнили, что бывшему руководителю одного из крупнейших театров столицы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также штраф до 1 млн рублей. В четверг Агаев был задержан и доставлен в УВД по Центральному административному округу Москвы для проведения следственных действий.
«Агаев задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело», – цитирует издание представителя правоохранительных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силовые структуры задержали бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева по подозрению в хищении свыше 20 млн рублей из бюджета Москвы.
Ранее руководителю МХАТ им. Горького и Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате, он находится под подпиской о невыезде.