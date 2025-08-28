Секретарь комитета Рады сообщил о недостатке мобилизованных для обороны ВСУ

Tекст: Евгения Караваева

О нехватке личного состава в рядах ВСУ заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает ТАСС. В интервью украинскому радио NV он заявил: «У нас личного состава на поле боя недостаточно, чтобы полностью держать весь фронт эшелонированной обороной, чтобы хотя бы один полноценный эшелон построить на протяжении линии активного фронта».

Костенко отметил, что мобилизация усилилась по сравнению с предыдущими месяцами, но все равно не удовлетворяет потребности армии. По его словам, мобилизованных примерно в два раза меньше, чем требуется для создания новых подразделений. Костенко добавил, что минимальная критическая потребность войск все же покрывается.

Депутат подчеркнул, что падает и качество мобилизованных: «Тут, знаете, количество не означает, что мы сможем покрывать те потери, которые у нас есть. Потому что у нас уже нет того качества мобилизации, которое было даже два года назад, это сейчас тоже проблема».

В тексте отмечается, что с февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, а власти ужесточают меры против уклоняющихся от службы. В украинских социальных сетях публикуются видео конфликтов между гражданами и военкоматами, а мужчины призывного возраста пытаются покинуть страну любыми способами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники мобилизованных в ряды ВСУ заявили о применении пыток и содержании бойцов в ямах. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет начали массово выезжать с Украины, чтобы избежать мобилизации.

Почти 9,5 тыс. осужденных, включая сто женщин, были мобилизованы в ряды ВСУ и сейчас выполняют различные задачи на фронте и в тылу.