    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»
    В Пентагоне высказались о влиянии СВО на ядерный арсенал России
    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    Песков назвал «беспрецедентным» будущий визит Путина в Китай
    Захарова оценила признания экс-главы USAID о финансировании Молдавии
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен под Колодезями ДНР
    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу в Одессе
    Роскосмос опроверг слухи о продаже корпорации «Энергия»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    34 комментария
    28 августа 2025, 00:25 • Новости дня

    Всемирный День мечты и День военного медика отмечается 28 августа

    Tекст: Ирма Каплан

    Экватор последней недели лета – 28 августа – богат вдохновляющими и важными торжествами, каждое из которых напоминает о важности людей, их дел и окружающего мира.

    Общественный деятель, борец за свободу и равенство всех перед законом Мартин Лютер Кинг в 1963 году произнес 28 августа одну из знаковых своих речей – «У меня есть мечта». В честь этого дня рождения права каждого декларировать и иметь собственные мечты учрежден неофициальный День мечты, который отмечают во всем мире.

    День военного медика отмечается 28 августа в России. Император Александр I в 1805 году основал Медицинскую экспедицию Военного министерства, преобразованную в Главное военно-медицинское управление. Тогда же была заложена основа систематического образования фельдшеров, вышли на новый качественный уровень фармация и медицинское снабжение армии, напомнили в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова.

    Военные врачи и теперь, ради нужд СВО, разрабатывают сухую плазму крови,  рассказывают, как оперируют бойцов с неразорвавшимися снарядами в теле, и, как обычно, изо дня в день творят рутинные невероятности ради жизни и здоровья людей в самое непростое время.

    Кроме того, в этот четверг в США празднуют День задумчивости и День красного вина, в Мексике – День бабушек и дедушек, в Индии – Праздник урожая.

    А именинный пирог сегодня – для Мapии, Aлeкcaндpa и Мaкcимa.

    27 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Американист Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эффект от американских пошлин в отношении Дели окажется негативным для самих Штатов. Либеральная пресса уже обвиняет Дональда Трампа в том, что он окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее США ввели 50-процентные тарифы против Индии.

    «Дональд Трамп давно угрожал ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Однако с последствиями от этих действий столкнулись бы страны, расположенные в Западном полушарии, о чем, по информации СМИ, главу Белого дома предупредили его подчиненные еще до саммита на Аляске», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что ранее администрация США отложила введение новых пошлин против Китая, однако, по всей видимости, сочла Индию слабым звеном в Евразии. Дело в том, что Дели сильно зависит от экспорта в Штаты, указал собеседник.

    Кроме того, Вашингтон хочет получить доступ на индийский молочный и аграрный рынок, а также на рынок сои и генетически модифицированных культур. Однако республика не могла пойти на торговую сделку с Трампом, потому что это предполагало бы открытие сельскохозяйственного рынка, а это навредило бы местным производителям.

    На этом фоне появился дополнительный рычаг давления на Дели – вопрос с покупкой российской нефти, продолжил аналитик. В результате индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. При этом Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил Дробницкий.

    «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР. Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян. На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, действия администрации США приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Нарендры Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

    «Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает собеседник.

    США же продолжат оказывать давление на Дели. Причем администрация Трампа, вероятно, постарается «расшатать» нынешнее индийское правительство, допускает эксперт. «Но какие бы меры ни предпринимали американские власти, общего процесса не отменить», – добавил спикер, заметив, что тарифная политика Штатов приближает развал Pax Americana.

    «Некоторые конспирологи полагают, что на самом деле в этом и заключается план Трампа, который ничего не может сделать внутри США, не может сломить сопротивление глобалистских элит. А своими действиями намеренно разрушает долларовую экономику – как говорится, не мытьем, так катаньем», – сыронизировал Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его мнению, эффект от новых пошлин, введенных в отношении Индии, окажется смазанным. «Из-под действия тарифов выводится большое количество товаров, в том числе нефтепродукты, идущие из самой Индии. То есть США не отказываются от закупок дизеля или бензина», – объяснил собеседник.

    «Также исключение сделано для электроники, которая собирается в республике», – продолжил эксперт, напомнив, что порядка 40% телефонов IPhone, которые продаются на американском рынке, собраны не в Китае, а в Индии. «Другими словами, пока удар в основном приходится по текстильной промышленности: это кожа, ткани, хлопок. Я думаю, что Дели переориентирует поставки на другие рынки», – считает политолог.

    «Позиция индийских властей четко сформулирована: страна не собирается отказываться от закупок дешевой российской нефти, потому что в ином случае она столкнется с серьезными проблемами в экономике», – указал Дудаков. На этом фоне Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Китаем.

    «Таким образом, эффект от пошлин будет негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию как экономический таран против КНР. Я думаю, что рано или поздно Вашингтону придется все равно договариваться уже на более реалистичных условиях с Моди и корректировать свою политику», – заключил американист.

    В среду вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на импорт из Индии. В результате совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Американские власти обосновали решение закупками Дели российской нефти, пишет Bloomberg.

    «Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии, и больше всего ударят по трудоемким отраслям, таким как текстильная и ювелирная промышленность», – говорится в материале.

    По оценкам Citigroup, совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

    «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер страны Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности государства «не из-за нужды, а из-за гордости».

    Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат изданию Politico.

    При этом источник в Белом доме заявил СМИ, что в администрации США не считают, что «это конец партнерства двух стран». Сторонники развития индийско-американских отношений сохраняют надежду на их восстановление. В частности, они надеются, что Трамп и Моди проведут встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

    Однако в последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится посетить Китай на следующей неделе – впервые за семь лет.

    Комментарии (7)
    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР
    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (2)
    27 августа 2025, 22:22 • Видео
    Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 21:52 • Новости дня
    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины за воду и тепло

    Суд в Москве постановил взыскать с посольства Украины 40 млн рублей долга

    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины за воду и тепло
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по заявлениям ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), подконтрольного Газпрому, взыскал с посольства Украины более 40 млн рублей долга за тепло и горячую воду, говорится в материалах суда.

    Арбитраж принял 12 решений в пользу МОЭК по долгам за тепло и воду, сумма взысканий превысила 40 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Первый иск был подан в июле 2023 года и полностью удовлетворен: с посольства взыскали около 16 млн рублей долга и пени по двум договорам 2009 года за период с февраля 2022 года по март 2023 года. После этого МОЭК продолжила подавать иски за последующие периоды, суд также удовлетворял эти требования: всего рассмотрено и полностью удовлетворено 12 исков. Очередной, 13-й, иск на сумму свыше 3,6 млн рублей был подан в июле, но пока к рассмотрению не принят.

    Посольство Украины не направляет представителей на судебные заседания, так как не функционирует в России с 2022 года.

    МОЭК остается единой теплоснабжающей организацией Москвы, обеспечивающей централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

    Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск МОЭК и взыскал с посольства Украины около 2,5 млн рублей долгов за тепло- и энергоснабжение.

    Москва расторгла договор аренды на земельный участок с комплексом зданий украинского посольства, после чего на территории были подняты российский флаг и Знамя Победы.

    Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 23:27 • Новости дня
    Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ за три часа
    Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ за три часа
    @ Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ за три часа, сообщило в Telegram-канале Минобороны.

    «27 августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что семь БПЛА были ликвидированы над Ростовской областью, по два дрона – над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря и по одному беспилотнику сбито над территориями Смоленской области и Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 26 августа над 15 регионами России уничтожили 43 украинских дрона.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 00:56 • Новости дня
    Первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки возбудили в России

    Tекст: Ирма Каплан

    Жителю Оленегорска предъявили обвинение после того, как его доберман напал и оставил 80-летнюю женщину с тяжелыми травмами во дворе жилого дома, сообщили в УМВД России по Мурманской области.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ, сообщили в УМВД России по Мурманской области.

    По данным следствия, в апреле 2025 года 41-летний мужчина, владелец собаки породы доберман, не обеспечил надлежащий контроль за животным, позволив ему находиться на улице без присмотра, поводка и намордника.

    В результате собака столкнулась с 80-летней женщиной во дворе дома № 8 по улице Мира, что привело к ее падению и получению тяжелых телесных повреждений. Судебно-медицинская экспертиза признала вред здоровью потерпевшей тяжким.

    В отношении владельца животного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

    Как подчеркнули в полиции, этот случай стал первым в современной практике МВД России, когда уголовное дело по статье 118 УК РФ возбуждено именно из-за последствий самовыгула собаки, причинившей тяжкий вред здоровью человека.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил ужесточить ответственность за самовыгул собак, чтобы предотвратить угрозу жизни людей.

    В мае Следственный комитет инициировал уголовное дело после того, как в Таганроге ротвейлер напал на двенадцатилетнего мальчика, которому понадобилась операция.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 23:40 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Bloomberg сообщило о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России обходить существующие карательные меры.

    «Министры иностранных дел ЕС встретятся, чтобы обсудить возможные варианты, в том числе использование инструмента для предотвращения обхода санкций, который может запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, способствующих обходу санкций», – передает Bloomberg.

    Министры также рассматривают вопрос о дальнейших рестрикциях в отношении российского нефтегазового и финансового секторов, а также об ограничениях на импорт и экспорт российских товаров.

    Агентство напоминает, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который пока направлен против так называемых на Западе похитителей украинских детей, и этот вопрос вызвал резонанс у президента США Дональда Трампа, когда он в последний раз встречался с европейскими лидерами в Белом доме.

    Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене позже на этой неделе и, как ожидается, обсудят ряд вариантов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвигаться по Шенгенской зоне. Евросоюз обсудит новые способы использования доходов от замороженных российских активов. При этом газета Politico сообщила о творческом кризисе ЕС по санкциям против России.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 01:26 • Новости дня
    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН заметила «какой-то ад» на Солнце

    Tекст: Ирма Каплан

    В конце вечера среды ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о сотне новых пятен в одной из областей Солнца, отметив это эмоциональным восклицанием недоумевающих специалистов.

    «В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно», – сказано в Telegram-канале лаборатории.

    Ученые отметили, что при всем вышеописанном, не произошло ни одной вспышки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нестабильная солнечная активность сопровождается сильным рентгеновским излучением и необычно большим числом пятен, что повышает вероятность мощных вспышек. До этого, в ночь на вторник, на Солнце были отмечены две вспышки класса M, причем одна из них длилась более получаса в рентгеновском диапазоне.


    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 20:52 • Новости дня
    Газпром побил рекорд летних поставок газа в России

    Газпром поставил 717,8 млн кубометров газа российским потребителям

    Tекст: Денис Тельманов

    Суточный объем летних поставок газа российским потребителям вновь увеличился и достиг максимального уровня за всю историю наблюдений.

    Компания «Газпром» 26 августа зафиксировала новый абсолютный рекорд летних суточных поставок газа потребителям в России – 717,8 млн кубометров, передает РИА «Новости». Этот показатель превысил предыдущий максимум, установленный 25 августа, когда объем составил 707,9 млн кубометров.

    В компании пояснили, что рекорд связан с увеличившимся потреблением газа из-за похолодания, охватившего Северо-Западный и Центральный федеральные округа на текущей неделе.

    В сообщении отмечается, что речь идет об абсолютном историческом рекорде летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России.

    Такой рост спроса на газ в летний период фиксируется второй день подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Крым построил новый газопровод в Херсонскую область для помощи новым территориям России. Посол Ирана выразил надежду на скорое начало поставок российского газа в Иран через Азербайджан. Транзит российского газа в Армению прекратился на сутки из-за аварийных работ в Грузии.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 17:10 • Новости дня
    Мосгорсуд арестовал замгубернатора Курской области Базарова

    Базарова заключили под стражу по делу о хищениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Мера пресечения в виде ареста до 25 октября избрана для Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

    Мера пресечения для врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова была избрана Мещанским районным судом Москвы по делу о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает ТАСС.

    Заседание проходило в закрытом режиме, представители СМИ на него допущены не были.

    Собеседник агентства в суде заявил: «Ходатайство следствия об избрании меры пресечения [в виде заключения под стражу] в отношении Базарова Владимира Васильевича подлежит удовлетворению». Арест продлится до 25 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временно исполняющего обязанности замгубернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву. Врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области. По делу о хищениях на фортификациях в Белгородской области могут появиться новые подозреваемые.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 00:40 • Новости дня
    Кравцов заявил об апробации новых правил расчета зарплат учителей

    Tекст: Ирма Каплан

    Минпросвещения и Минтруд России продолжают совместную работу над критериями зарплаты учителей, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что задача осложняется тем, что корень проблем тянется еще их 90-х годов прошлого века.

    «Сегодня мы совместно с Министерством труда работаем над тем, чтобы у нас фактически были единые, понятные критерии начисления заработной платы, чтобы дифференциацию по возможности исключить. Новая система оплаты труда, которая апробируется, как раз призвана ответить на эти вопросы», – приводит портал Smotrim слова Кравцова в интервью телеканалу «Россия 1».

    Он подчеркнул, что педагогика теперь на третьем месте по популярности у абитуриентов, поэтому, по мнению министра, молодой учитель должен понимать, какая у него будет зарплата и за какой объем нагрузки.

    «Новая система оплаты труда, которая апробируется, как раз призвана ответить на эти вопросы», – сказал Кравцов.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, в трех регионах России стартует пилот новой системы оплаты труда педагогов, где большая часть зарплаты будет фиксированной, а остальное – стимулирующими выплатами.

    В начале августа Министерство просвещения утвердило расчетные рабочие нормы по ставке для различных педагогических специальностей, включая учителей, воспитателей и логопедов.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 23:20 • Новости дня
    Фигурантов дела о хищениях на фортификациях заключили под домашний арест

    Tекст: Ирма Каплан

    Мещанский районный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения главе находящейся на стадии ликвидации АНО «Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области» Сергею Серебрянскому, который является фигурантом уголовного дела врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова.

    Ранее Серебрянского и Базарова задержали по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает ТАСС.

    «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Серебрянскому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 октября», – сообщил участник процесса агентству.

    До этого Мосгорсуд избрал меру пресечения в виде ареста до 25 октября для Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Мера также избрана для гендиректора строительной компании «Еврострой» Эдгарда Херимяна, обвиняемого в даче взятки (статья 291 УК РФ) и Серебрянского, которому  вменяется посредничество в даче взятки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву, так как задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области. По делу о хищениях на фортификациях могут появиться новые подозреваемые.

    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область в 2024 году.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 21:34 • Новости дня
    Суд Москвы принял иск ФССП к Ходорковскому и Лебедеву

    В Мещанский суд Москвы поступил иск о взыскании имущества Ходорковского

    Tекст: Денис Тельманов

    Мещанский районный суд столицы зарегистрировал иск ФССП о взыскании имущества, включая земельный участок, связанный с Михаилом Ходорковским (признан иноагентом в России).

    Иск Федеральной службы судебных приставов был подан в Мещанский районный суд Москвы, передает ТАСС. В заявлении указывается требование обратить в доход государства земельный участок, принадлежащий Владимиру Дубову, но фактически связанный с Михаилом Ходорковским.

    Как уточнили в суде, иск подан также в отношении Платона Лебедева и самого Дубова. Решение о принятии иска к производству еще не принято. Суд рассматривает вопрос о дальнейших действиях в связи с поступлением документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Соединенных Штатах обнаружена недвижимость, принадлежащая Михаилу Ходорковскому и его экс-партнерам по ЮКОСу, оцененная в 632 млн долларов. Коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово обращен в доход государства по иску Генпрокуратуры.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 22:35 • Новости дня
    Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропора Волгограда временно ограничил полеты, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Аэропорт Волгограда! Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в посте.

    В Росавиации напомнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России готовится новая транспортная стратегия, ориентированная на создание единой системы передвижения и поддержку инновационных технологий, включая беспилотный транспорт.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 02:10 • Новости дня
    В аэропортах Саратова и Сочи ввели временные ограничения полетов

    В аэропортах Саратова и Сочи введены временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил о временных ограничениях на полеты в аэропортах городов Сочи и Саратова.

    «Аэропорты Саратова (Гагарин) и Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, ранее аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ за три часа, сообщило Минобороны.


    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 02:41 • Новости дня
    С 1 сентября в России вступит в силу закон, запрещающий продажу несовершеннолетним зажигалок

    С 1 сентября закон в России запретит продажу несовершеннолетним зажигалок

    Tекст: Ирма Каплан

    С начала осени в России станут незаконными продажи несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, в том числе зажигалок, баллончиков для их заправки и портативных газовых плит.

    За продажу зажигалок, аэрозолей и газовых баллончиков несовершеннолетним будут штрафовать, согласно поправкам в КоАП, внесенным федеральным законом от 03.02.2025, пишет «Парламентская газета».

    Перечень прочих запрещенных к продаже предметов определило правительство. Штраф за нарушение запрета для граждан составит 200-300 тыс. рублей;  для должностных лиц 500-700 тыс. рублей; для юридических лиц 1,5-2 млн рублей.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные наказания за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы.

    Комментарии (0)
    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий? Подробности

    Фридрих Мерц подсиживает Урсулу фон дер Ляйен

    Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен хотят перевести на новую работу: канцлер ФРГ планирует выдвинуть ее на пост президента Германии, который станет вакантным в начале 2027 года. Таковы данные немецких СМИ, которые теперь как будто уговаривают Урсулу принять этот пост. В противном случае ее руководство добьет Европу. Подробности

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Украинский терроризм начал пугать Европу

    В Венгрии приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт и Братиславу. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на трубопровод, если Будапешт займет проукраинскую позицию. Как полагают эксперты, в Европе вслед за африканскими странами происходит осознание того, что Украина превратилась в террористическое государство. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

  О газете
