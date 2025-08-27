Во Владикавказе предотвратили поджог самолета

В аэропорту Владикавказа задержали подозреваемого в попытке поджога самолета

Tекст: Денис Тельманов

Попытка поджога самолета была предотвращена в международном аэропорту Владикавказ, об этом сообщает ТАСС. УФСБ по Северной Осетии задержало двадцатипятилетнего гражданина России, которого подозревают в подготовке террористического акта. Предполагается, что мужчина собирался устроить поджог воздушного судна непосредственно на территории аэропорта.

В ведомстве заявили: «УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Другие детали инцидента в настоящее время не разглашаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске на несовершеннолетнюю девушку завели уголовное дело за попытку поджога транспортного объекта. Суды назначили подросткам из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края от пяти до шести лет колонии за террористические преступления.

В поселке Шатки Нижегородской области 14-летний школьник отказался поджигать здание военкомата по требованию телефонных мошенников и тем самым спас родителей от шантажа.