Во Владикавказе предотвратили поджог самолета

В аэропорту Владикавказа задержали подозреваемого в попытке поджога самолета
В международном аэропорту Владикавказ задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в попытке совершения теракта с использованием поджога воздушного судна.
Попытка поджога самолета была предотвращена в международном аэропорту Владикавказ, об этом сообщает ТАСС. УФСБ по Северной Осетии задержало двадцатипятилетнего гражданина России, которого подозревают в подготовке террористического акта. Предполагается, что мужчина собирался устроить поджог воздушного судна непосредственно на территории аэропорта.
В ведомстве заявили: «УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Другие детали инцидента в настоящее время не разглашаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске на несовершеннолетнюю девушку завели уголовное дело за попытку поджога транспортного объекта. Суды назначили подросткам из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края от пяти до шести лет колонии за террористические преступления.
В поселке Шатки Нижегородской области 14-летний школьник отказался поджигать здание военкомата по требованию телефонных мошенников и тем самым спас родителей от шантажа.