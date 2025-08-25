Пользователи пожаловались на сбои приложения Сбербанка

Сбербанк столкнулся с массовыми жалобами на сбои в приложении

Tекст: Денис Тельманов

Согласно информации, предоставленной ТАСС, пользователи на территории России сообщили о сбоях в мобильном приложении Сбербанка.

По арлсчетам портала Downdetector, к 19:31 по московскому времени поступило 722 жалобы за последний час, а за сутки их число достигло 1 537.

Большинство жалоб связано с невозможностью перевести денежные средства через приложение. Проблемы отмечались в различных регионах, включая Республику Адыгея, Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московскую и Ленинградскую области, где количество обращений достигало 2–3% от общего числа.

Часть клиентов также столкнулась со сбоями при попытке воспользоваться новой технологией бесконтактных платежей «Вжух» на iPhone, запуск которой состоялся сегодня. «При попытке оплаты появляется окно с сообщением о невозможности загрузить данные и кодом ошибки 01-11», – пояснил один из пользователей.

