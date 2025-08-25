Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Пушилин сообщил о заходе российских войск на окраины Константиновки
Подразделения ВС РФ начали продвижение на окраины Константиновки в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
Подразделения Вооруженных сил России заходят на окраины Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС.
«Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык», – отметил Пушилин в прямом эфире.
По словам главы республики, продвижение российских войск сопровождается дезорганизацией позиций противника на этом участке фронта. Кроме того, он подчеркнул значимость освобождения поселка Клебан-Бык для дальнейшего развития наступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили укрепрайон и танк ВСУ под Константиновкой.
Также в субботу в результате действий подразделений Южной войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык, а группировка «Запад» освободили Среднее в Донецкой народной республике.