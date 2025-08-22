Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Масштабный пожар в ЛНР полностью потушили на площади 502 гектара
В ЛНР ликвидировали лесной пожар, повреждено 306 строений
Более 450 человек и 58 единиц техники участвовали в тушении крупного возгорания в Станично-Луганском районе, где огонь охватил лес и дачные постройки.
Пожар в Станично-Луганском районе Луганской Народной Республики был ликвидирован на площади 502 га. Сгорело 437 га леса, повреждено 306 строений на садовых участках, уточнили в МЧС России по ЛНР в Telegram.
В тушении природного пожара приняли участие свыше 450 человек, включая волонтеров, задействовано 58 единиц техники. Огонь вспыхнул в малиновском лесничестве 18 августа и быстро распространился на поселок Ольховские дачи.
Ранее в МЧС России отмечали, что в результате пожара пострадали 11 человек, а в Ольховских дачах уничтожено 100 домов. Площадь возгорания на тот момент составляла 130 га, однако из-за ветра и сухой погоды пожар значительно увеличился в размерах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Станично-Луганском районе ЛНР произошел крупный лесной пожар. Огонь повредил 306 строений.