Масштабный пожар в ЛНР полностью потушили на площади 502 гектара

В ЛНР ликвидировали лесной пожар, повреждено 306 строений

Tекст: Евгения Караваева

Пожар в Станично-Луганском районе Луганской Народной Республики был ликвидирован на площади 502 га. Сгорело 437 га леса, повреждено 306 строений на садовых участках, уточнили в МЧС России по ЛНР в Telegram.

В тушении природного пожара приняли участие свыше 450 человек, включая волонтеров, задействовано 58 единиц техники. Огонь вспыхнул в малиновском лесничестве 18 августа и быстро распространился на поселок Ольховские дачи.

Ранее в МЧС России отмечали, что в результате пожара пострадали 11 человек, а в Ольховских дачах уничтожено 100 домов. Площадь возгорания на тот момент составляла 130 га, однако из-за ветра и сухой погоды пожар значительно увеличился в размерах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Станично-Луганском районе ЛНР произошел крупный лесной пожар. Огонь повредил 306 строений.