Мишустин пожелал Минниханову успеха на выборах главы Татарстана

Мишустин пожелал Минниханову удачи на выборах главы Татарстана

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Казань пожелал Рустаму Минниханову удачи на предстоящих выборах главы Татарстана, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что считает Минниханова эффективным руководителем и выразил уверенность, что жители оценят вклад команды республики в развитие региона. По словам Мишустина, «вы очень много делаете для развития региона, вас поддерживает президент Владимир Владимирович Путин. Абсолютно уверен, что жители по достоинству оценят все то, что руководство Республики Татарстан делает для развития вашей красивой республики».

Минниханов поблагодарил федеральные власти за поддержку, отметив, что республика получает полную помощь и ведет крупные международные проекты. Он добавил, что между татарстанским руководством и правительством России налажен эффективный контакт по всем вопросам.

В этом году у Минниханова истекает срок полномочий, и «Единая Россия» поддержала его кандидатуру на выборах главы республики, которые состоятся 14 сентября 2025 года. Мишустин также отметил, что Татарстан является одним из самых развитых регионов страны, а особые экономические зоны, такие как «Алабуга» и «Зеленая долина», способствуют росту экономики региона.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Казань для участия в форуме, посвященном развитию малых городов и исторических поселений. В программе форума запланирована пленарная сессия.