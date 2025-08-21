Премьер России Мишустин приехал в Казань на форум развития малых городов

Tекст: Вера Басилая

Михаил Мишустин прибыл в Казань для участия в X Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» на тему «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!», передает ТАСС.

Премьер-министр осмотрит выставку форума, выступит на пленарной сессии и проведет рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, у которого в этом году завершается срок полномочий.

В состав делегации также вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Форум служит ключевой площадкой для обсуждения вопросов формирования комфортной городской среды, объединяя представителей власти, институтов развития и экспертов в области урбанистики. В рамках мероприятия состоится объявление победителей конкурсов лучших проектов благоустройства и обсуждение итогов реализации проектов в малых городах.

Одно из центральных мероприятий – акселератор Минстроя, где участники знакомятся с современными методами обновления мемориальных зон, стандартами городских фонтанов и подходами к благоустройству.