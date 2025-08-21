Участник программы «Время героев» Залибек Умаев стал заместителем главы РосСтройКонтроля

Tекст: Елизавета Шишкова

Назначение Залибека Умаева на должность заместителя генерального директора Федерального центра строительного контроля подтвердил официальный сайт программы «Время героев».

Умаев является Героем России, кавалером двух орденов Мужества и участником первого потока президентской программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным.

В комментарии по поводу назначения Умаев заявил: «Программа «Время героев» открывает новые возможности, позволяет получить фундаментальные знания в государственном управлении, перенять уникальный опыт у лучших управленцев и специалистов в разных областях федерального и регионального уровня. Я благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за возможность реализовать потенциал на новом месте работы, сформировать новую карьерную траекторию».

Он получил предложение занять должность после стажировки под руководством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, который лично курировал его подготовку. Хуснуллин отметил, что военный и управленческий опыт Умаева будет способствовать развитию строительной отрасли.

Генеральный директор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин сообщил, что в новом статусе Умаев будет курировать инструментальный контроль объектов по всей стране, координировать инспекционные проверки, а также развивать кадровый резерв и работать с молодежью. Щербинин подчеркнул лидерские и дисциплинарные качества нового заместителя.

Залибек Умаев родился в Дагестане в 1980 году, окончил Военную академию Генштаба ВС РФ, женат, воспитывает четверых детей. В мае 2024 года он вошел в президентскую программу «Время героев».

Напомним, ранее состоялось 46 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. В том числе: полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.

Герой России Владимир Сайбель назначен зампредседателя комиссии при президенте Российской Федерации по делам ветеранов.

Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врио главы Еврейской автономной области подарила президенту России Владимиру Путину шеврон «Доблесть Хингана» от бойцов спецоперации на Украине. Эту награду разработали в рамках регионального кадрового проекта «Время героев», который стартовал в Еврейской автономной области.