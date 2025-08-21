Мишустин: Путин держит на контроле восстановление Донбасса и Новороссии

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин внимательно следит за восстановлением Донбасса и Новороссии, отметил премьер-министр Михаил Мишустин на выставке форума «Развитие малых городов и исторических поселений», передает ТАСС.

По словам Мишустина, глава государства «занимается, в буквальном смысле слова, в постоянном режиме контролем за тем, как восстанавливаются новые регионы Российской Федерации».

Премьер-министр выразил благодарность участникам форума за их вклад в развитие и преобразование городов и исторических поселений. Мишустин особо подчеркнул, что был поражен масштабом изменений, произошедших за последние два с половиной года, и пожелал, чтобы все преобразования в городах соответствовали ожиданиям и пожеланиям жителей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Казань для участия в форуме, посвященном развитию малых городов и исторических поселений.