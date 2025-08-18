Путин сообщил Моди об итогах саммита с США на Аляске

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии после саммита на Аляске

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает Кремль. Президент России рассказал индийскому лидеру об основных результатах прошедшего российско-американского саммита, который состоялся на Аляске.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине. Лидеры договорились продолжать диалог по этому вопросу, а также по другим актуальным международным темам.

Премьер-министр Моди выразил благодарность за предоставленную информацию и поддержку. Владимир Путин передал соболезнования в связи с тяжелыми последствиями недавнего наводнения в Индии.

Ранее Моди сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным после саммита России и США на Аляске.

Посол Индии в России заявил о готовности Нью-Дели поддержать дипломатические усилия России и США.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, в ходе которого проинформировал его об итогах переговоров с главой США Дональдом Трампом на Аляске.