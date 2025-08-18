Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Путин сообщил Моди об итогах саммита с США на Аляске
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии после саммита на Аляске
В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о результатах российско-американского саммита на Аляске и выразил соболезнования из-за наводнения в Индии.
Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает Кремль. Президент России рассказал индийскому лидеру об основных результатах прошедшего российско-американского саммита, который состоялся на Аляске.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине. Лидеры договорились продолжать диалог по этому вопросу, а также по другим актуальным международным темам.
Премьер-министр Моди выразил благодарность за предоставленную информацию и поддержку. Владимир Путин передал соболезнования в связи с тяжелыми последствиями недавнего наводнения в Индии.
Посол Индии в России заявил о готовности Нью-Дели поддержать дипломатические усилия России и США.
