    Next time in Moscow. Встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске
    Путин предложил Трампу в следующий раз встретиться в Москве
    Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины
    Трамп: Сделки по Украине пока нет
    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США
    Трамп оценил на 10 баллов из 10 состоявшуюся встречу с Путиным
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    16 августа 2025, 00:10

    Международный день бездомных животных и День малинового варенья отмечается 16 августа

    Международный день бездомных животных отмечается 16 августа

    Tекст: Ирма Каплан

    День великих опылителей, несчастных животных и вкусных лакомств отмечается 16 августа во всем мире, в России и других странах.

    Всемирный день бездомных животных учрежден в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных – это дата в третью субботу августа, которая посвящена лишенным дома животным, информированию о них и способах им помочь.

    В этот день в приютах проходят дни открытых дверей, желающих приглашают помочь животным в этот день – погулять с собаками, засидевшимися в вольерах, поиграть с кошками. Так волонтеры часто становятся хозяевами недавним брошенкам и потеряшкам, обретают дом и заботливого человека.

    Всемирный день медоносных пчел, который отмечается в эту субботу, изобрели в 2009 году в США. Его цель – напомнить в третью субботу августа, что 75% мировых сельхозкультур (от яблок до кофе) существует благодаря опылению пчелами, пишет «Газета.Ru». Чтобы помочь полосатым опылителям люди сажают медоносные растения, такие как лаванда, клевер или ставят во дворах миски с водой и сахаром, чтобы угостить уставших пчел.

    Еще одним праздником 16 августа является День малинового варенья, посвященный сбору этой ягоды и приготовлению из нее варенья. Есть версия, что праздник этот придумали сотрудники кулинарного сайта daily-menu.ru и впервые отметили его в 2015 году.

    Кроме этого, 16 августа в США отмечают День рассказывания анекдотов, в Таиланде – День мира, в Доминикане – Дeнь вoзpoждeния pecпублики, в Японии празднуют пpaздник oгня «Дaймoндзи», который символизирует о перерождении и выходе на новый уровень.

    С именинами можно поздравить Aнтoнa, Иcaaкия, Никoлaя, Вячecлaвa, Ивaнa и  Кузьму.

    16 августа 2025, 00:17
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ, которые, по ее мнению, похожи на помешанных после встречи американским лидером Дональдом Трампом российского коллеги Владимира Путина с красной дорожкой и рукопожатиями у самолета.

    «Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    15 августа 2025, 23:27
    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025»

    Екатерина Семенова из Магнитогорска получила титул «Миссис Россия – 2025»

    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025»
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Юбилейный 25-й всероссийский конкурс красоты среди замужних женщин завершился в Москве победой Екатерины Семеновой из Магнитогорска, получившей корону «Миссис Россия – 2025».

    Победительницей юбилейного конкурса «Миссис Россия – 2025» стала Екатерина Семенова, которой вручили авторскую эксклюзивную корону ручной работы в качестве главного приза, передает ТАСС.

    «Я из города Магнитогорска, это Южный Урал, Челябинская область. В моей копилке есть титулы «Краса Магнитки», «Краса уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». После всех этих конкурсов, я перешла в ранг организатора, режиссера-постановщика. На сегодняшний день я тренер по дефиле. Очень хотелось поучаствовать именно на федеральном, а не только на региональном уровне и побороться за главную корону», – поделилась победительница.

    Второй по значимости титул достался Юлии Смоляковой из Самары.

    Всего в конкурсе участвовали 46 мам из 22 городов России, включая жен героев спецоперации на Украине, предпринимательниц, педагогов и многодетных матерей. Самой младшей участнице было 26 лет, самой старшей – 63 года.

    В этом году в рамках соревнования красавицы боролись за 28 номинаций, специальный приз «Миссис Защитница Отечества» и пять дополнительных титулов. Ведущим шоу выступил певец Дмитрий Колдун, а среди членов жюри были Анжелика Агурбаш, Евгений Папунаишвили, Наталья Гулькина, Татьяна Визбор, Марина Куклачева и Григорий Гладков.

    Конкурс проводится в Москве с 2000 года под эгидой Фонда «Планета Женщин». Победительница получает звездную обложку журнала Womam Star World и статью в королевском тираже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Светлана Шехаб эль-Дин, уроженка Крыма, стала серебряным призером конкурса «Миссис Ливан 2025», представляя Бейрут.

    15 августа 2025, 17:33
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    16 августа 2025, 02:45
    Трамп: Сделки по Украине пока нет

    Трамп не стал называть сделкой достигнутые с Путиным договоренности

    Трамп: Сделки по Украине пока нет
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным по ряду вопросом, однако сделкой называть эти договоренности он не стал.

    «Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки», приводит ТАСС слова Трампа на совместной пресс-конференции после переговоров с Путиным.

    Он добавил, что для сделки необходимо согласие всех сторон, кроме того, как уточнял телеканал CNN, Трампу после переговоров необходимо сделать несколько звонков и рассказать, что произошло. Как минимум, в НАТО и Владимиру Зеленскому.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле  политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    16 августа 2025, 02:17
    Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно.  Братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни – и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль», – приводит его слова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия «искренне заинтересована в том, чтобы положить этому [конфликту] конец».

    Также Путин согласился с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

    «Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом в том, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и, конечно, мы готовы работать над этим. <...> Я хотел бы надеяться, что соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру на Украине», – заявил российский лидер.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.

    Полное видео выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом смотрите в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

    16 августа 2025, 01:15
    Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС направлена в Рязанскую область

    Tекст: Ирма Каплан

    Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС России направлена в Рязанскую область, где в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» пострадали десятки человек, сообщили в ведомстве.

    «Спасатели аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра следуют к месту поисково-спасательных работ – всего 100 специалистов, в том числе шесть кинологических расчетов, десять единиц техники», – сообщили спасатели в Telegram-канале.

    Там уточнили, что у специалистов с собой есть все необходимое оборудование и инструменты.

    Напомним, 15 августа взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.

    Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.

    15 августа 2025, 21:56
    Западные СМИ подсказали Украине восемь уязвимостей России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные аналитики определили восемь объектов в России, удары по которым, по их мнению, могут изменить ход боевых действий на Украине, сообщает польский портал Defence24.

    Западные аналитики перечислили восемь ключевых целей на территории России, по которым, по их мнению, Киев может нанести удары для получения преимущества, передает Lenta.ru. Об этом говорится в исследовании, опубликованном польским порталом Defence24. Согласно публикации, удары по этим объектам якобы позволили бы ослабить военный потенциал России и изменить ситуацию на фронте.

    Среди целей аналитики называют шлюзы № 8 и № 9 Волго-Донского канала, которые являются важными транспортными узлами, связывающими Каспийское, Азовское и Черное моря. Эксперты отмечают, что разрушение этих объектов может спровоцировать экологический кризис в Каспийском регионе и нарушить торговое сообщение между Россией и Ираном. В качестве другой значимой цели называется завод по производству беспилотников «Герань» под Елабугой, а также возможная атака на Нижнекамскую ГЭС, снабжающую этот завод энергией.

    Также в список попали переходы Маньчжурия – Забайкальск и Суйфыньхэ – Пограничный, через которые проходит 90% всей сухопутной торговли между Китаем и Россией. Среди стратегических объектов выделяются мосты через Керченский и Чонгарский проливы, соединяющие Крым с остальной частью России, а также железнодорожные узлы Западного военного округа – главного маршрута снабжения российских войск на Украине.

    Кроме того, в публикации отмечается строящаяся база Черноморского флота в Очамчире (Абхазия), позиции российских войск в Приднестровье и базы Тихоокеанского флота во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Большом Камне. Эксперты считают, что удары по этим объектам могут отвлечь ресурсы России от спецоперации на Украине.

    «Точечные удары по ключевым узлам, таким как железнодорожные мосты, шлюзы каналов, объекты по производству беспилотников и базы логистики, могут нанести непропорционально больший ущерб, чем традиционные дорогостоящие наземные операции, сопряженные с высокими военными потерями», – говорится в исследовании. Авторы материала подчеркивают, что подобные действия могут увеличить политические издержки для Москвы и создать условия для выхода из тупика на фронте.

    Ранее Вооруженные силы России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

    ФСБ сообщила о срыве выпуска украинских ракет «Сапсан».

    Ракеты «Сапсан» могли поражать цели на расстоянии 500-750 км, включая Москву, Минск, Витебск, Калугу, Тулу, Владимир и другие города России и Белоруссии.

    15 августа 2025, 16:46
    Трамп готов обсудить с Путиным территориальные вопросы между Россией и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует на встрече с Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.

    Трамп сообщил, что намерен во время встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной как одну из мер для достижения мира. По словам Трампа, окончательное решение по данному вопросу должны будут принять Москва и Киев, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что не собирается вести переговоры за Украину, а хочет лишь организовать переговоры между сторонами конфликта. Он подчеркнул, что предоставит Украине возможность принять собственное решение, выразив уверенность, что это решение будет правильным.

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Вашингтоне подчеркнул важность обсуждения гарантий безопасности и территориальных вопросов для урегулирования конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    МИД России заявил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции.

    15 августа 2025, 19:59
    В Петербурге решили провести состязания по перехвату БПЛА

    В Петербурге впервые пройдут соревнования по обнаружению и подавлению беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Северной столице впервые проведут масштабные состязания, где лучшие специалисты покажут навыки обнаружения и перехвата дронов с использованием современных комплексов РЭБ.

    В Петербурге впервые проведут соревнования по обнаружению и подавлению беспилотников, передает Фонтанка. Соглашение о проведении мероприятий подписали Технопарк Санкт-Петербурга и производитель детекторов дронов «Булат» на Международном Форуме «Беспилотные системы».

    На состязания пригласят команды из разных регионов России. Участники продемонстрируют навыки в перехвате БПЛА и действии в реальных условиях, а также отработают различные сценарии применения комплексов радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, будут организованы открытые испытания дронов против систем обнаружения и подавления.

    В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле отметили: «Соревнования объединят талантливую молодежь, технологических партнеров и заказчиков, стимулируя развитие отечественных решений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на XIII Международном молодежном промышленном форуме в Тульской области представили комплекс «Радон-О», который способен обнаруживать и подавлять беспилотники на значительных расстояниях.

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, которые могут подавлять спутники Starlink, в числе которых есть комплексы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    В России разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, которая позволяет реконфигурировать защитные зоны.

    15 августа 2025, 17:18
    Путин заявил о преображении и модернизации Магадана

    Путин на совещании сообщил о развитии Магадана по мастер-плану дальневосточных городов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что город становится современнее и привлекательнее благодаря реализации программы комплексного развития.

    Магадан активно преображается, становится более современным и удобным, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». По его словам, эти перемены во многом связаны с внедрением мастер-плана развития города.

    Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана в формате видеоконференции подчеркнул: «Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города».

    Президент уделил особое внимание тому, что преобразования делают город комфортнее для жителей и гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане. Глава государства также прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане, где он осмотрел производственные объекты. Путин прибыл в Магадан и планирует отправиться на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

    15 августа 2025, 19:17
    Минюст включил Солонина и Курмоярова в список иноагентов

    Историк Солонин и экс-священник Курмояров признаны иностранными агентами

    Tекст: Денис Тельманов

    В реестр иностранных агентов внесены писатель Марк Солонин и бывший иеромонах Иоанн Курмояров, которые, как утверждается, проживают за границей.

    Марк Солонин и Иоанн Курмояров включены в перечень иностранных агентов, передает ТАСС. В пресс-релизе Минюста РФ отмечается, что они распространяли недостоверную информацию относительно решений и политики российских государственных органов, а также выступали против проведения спецоперации на Украине. Также уточняется, что оба находятся за пределами Российской Федерации.

    Кроме того, в сообщении ведомства подчеркивается, что Курмояров распространял недостоверные сведения о Русской православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы признал блогера и иноагента Илью Варламова* виновным в распространении фейков о российской армии.

    Писатель Дмитрий Быков*, признанный иностранным агентом, был объявлен в международный розыск по делу о распространении фейков об армии.

    Финансист Андрей Мовчан и актриса Оксана Мысина пополнили список иноагентов после обвинений в распространении недостоверной информации о России.

    16 августа 2025, 01:22
    Трех человек спасли из-под завалов после ЧП на заводе в Рязанской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Еще одного человека спасли из-под завалов на месте завода «Эластик», что стало возможным благодаря кинологическому расчету МЧС России, сообщили спасатели в Telegram-канале, добавив, что число погибших увеличилось.

    «Еще один человек спасен из-под завалов в Рязанской области. Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчет МЧС России. Всего спасены три человека. Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов. По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять – погибли», – сказано в сообщении.

    Работы на месте продолжаются.

    Напомним, 15 августа взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, считалось, что в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.

    Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за пожара на предприятии в Шиловском районе.


    15 августа 2025, 23:52
    Путин распорядился ввести сроки давности для приватизационных споров

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин распорядился законодательно ввести сроки исковой давности по делам оспаривания приватизационных сделок для усиления защиты собственников.

    «Правительству Российской Федерации при участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества», – сказано в документе, представленном на сайте Кремля.

    Документ составлен итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18–21 июня 2025 года.

    Сроком исполнения поручения президента указано 1 декабря 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утвержден перечень поручений президента России по итогам ПМЭФ для структурных изменений в экономике.

    Президент России Путин по итогам ПМЭФ поставил задачу войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году.


    16 августа 2025, 00:54
    Мэр Ростова-на-Дону сообщил о 33 поврежденных при атаке ВСУ домах

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в Telegram-канале о внеочередном заседании по ликвидации последствий атаки украинских БПЛА на город.

    «После обследования территории места происшествия количество поврежденных составляет 33 жилых дома. В дальнейшем еще возможны корректировки списков. Работа специалистами будет продолжена и на выходных», – сказано в сообщении.

    Скрябин добавил, что главе Октябрьского района города Б.Б. Месхи поручено провести с организационным комитетом встречи с пострадавшими для разъяснения всех вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава региона Юрий Слюсарь заявил, что в ходе атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек. В ходе атаки беспилотников были повреждены 20 зданий.

    15 августа 2025, 20:08
    МИД России сообщил о росте насилия на протестах в Сербии

    МИД России отметил радикализацию протестов в Сербии несмотря на уступки властей

    Tекст: Вера Басилая

    В Сербии уличные протесты постепенно приобретают насильственный характер на фоне заявлений властей о возможных досрочных выборах и готовности к диалогу, сообщает МИД России.

    Власти Сербии заявляют о готовности провести досрочные выборы, однако ситуация в стране приобретает более напряженный характер: протесты на улицах переходят от мирной формы к насильственному сценарию, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сербское руководство предлагает разрешать политические разногласия строго в рамках закона и конституции, а также серьезно относится к существующим проблемам.

    МИД России подчеркнул, что не может оставаться равнодушным к событиям в Сербии, напомнив о тесных связях и братских отношениях между странами. Российская сторона выразила убеждение, что Сербия сумеет восстановить мир и стабильность, а также справиться с попытками дестабилизации, которые угрожают внутреннему единству сербского народа. В ведомстве отметили важность сохранения суверенитета и самостоятельности Сербии в сложных условиях.

    Ранее в нескольких городах Сербии произошли массовые беспорядки. В ходе этих событий пострадали 75 полицейских. Полиция задержала 114 человек, среди которых оказались трое иностранцев.

    Как заявил президент Сербии Александр Вучич, протестующие в Нови-Саде пытались устроить поджог офиса Сербской прогрессивной партии и хотели сжечь людей заживо.

    Политолог Александр Рар оценил вероятность «оранжевых революций» в Сербии, Венгрии и Словакии.

    15 августа 2025, 18:22
    В Сенеже открылся Второй фестиваль новых медиа

    Второй Фестиваль новых медиа собрал 650 медийщиков из России и зарубежья

    Tекст: Денис Тельманов

    В Мастерской управления «Сенеж» стартовало масштабное медиасобытие, объединившее специалистов отрасли из России, Бельгии, Беларуси и Абхазии.

    Фестиваль проходит с 15 по 17 августа в Мастерской управления «Сенеж», сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    На площадке собрались 650 представителей массмедиа из разных регионов России, а также Бельгии, Беларуси и Абхазии. Участники – выпускники проектов «Мастерская новых медиа», «АртМастерс», «ТопБЛОГ», «ШУМ», «Таврида.АРТ», «Дигория» и Российского общества «Знание».

    С приветствием к участникам обратился президент России Владимир Путин. Его слова зачитал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков: «Здесь, на базе Мастерской управления «Сенеж», вы сможете обсудить с опытными экспертами и коллегами приоритетные задачи развития современных средств массовой информации, предложить свои подходы к решению существующих проблем. И, конечно, фестиваль играет огромную консолидирующую, объединительную роль, служит продвижению принципов корпоративной этики, ответственной гражданской позиции СМИ, культуры честной и объективной журналистики. Уверен, что форум пройдет в творческом и созидательном ключе, позволит выработать рекомендации, значимые для отечественного медиасообщества».

    На пяти тематических площадках фестиваля обсуждаются ключевые вызовы индустрии: будущее медиа, технологии и искусственный интеллект, сценическая речь, управление в медиа и российский дизайн-код. В обсуждениях участвуют руководители СМИ, блогеры, продюсеры, режиссеры, авторы и представители ведущих российских и зарубежных медиаплатформ. Среди спикеров – директор «Кубань 24» Александр Руденко, ведущая радио Sputnik Абхазия Лана Абшилава, режиссер Ольга Ажнакина и другие.

    Мастер-классы и лекции проводят лидеры отрасли, медиаменеджеры и известные деятели, в числе которых генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, продюсер и телеведущий Александр Акопов, медиатехнолог Кристина Потупчик, космонавт Олег Кононенко и глава ВЦИОМ Валерий Федоров. За три дня участники планируют выработать новые решения для развития российской медиасферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижнем Новгороде стартовало ключевое событие проекта «Профразвитие» для студентов и HR-специалистов. Мастерская управления «Сенеж» открыла обучение для блогеров и сотрудников министерств по новому модулю «Министерство контента». В Абхазии 7 августа стартует конкурс проектов «Гостеприимная Абхазия» для развития туризма.

