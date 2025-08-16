Международный день бездомных животных и День малинового варенья отмечается 16 августа

Международный день бездомных животных отмечается 16 августа

Tекст: Ирма Каплан

Всемирный день бездомных животных учрежден в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных – это дата в третью субботу августа, которая посвящена лишенным дома животным, информированию о них и способах им помочь.

В этот день в приютах проходят дни открытых дверей, желающих приглашают помочь животным в этот день – погулять с собаками, засидевшимися в вольерах, поиграть с кошками. Так волонтеры часто становятся хозяевами недавним брошенкам и потеряшкам, обретают дом и заботливого человека.

Всемирный день медоносных пчел, который отмечается в эту субботу, изобрели в 2009 году в США. Его цель – напомнить в третью субботу августа, что 75% мировых сельхозкультур (от яблок до кофе) существует благодаря опылению пчелами, пишет «Газета.Ru». Чтобы помочь полосатым опылителям люди сажают медоносные растения, такие как лаванда, клевер или ставят во дворах миски с водой и сахаром, чтобы угостить уставших пчел.

Еще одним праздником 16 августа является День малинового варенья, посвященный сбору этой ягоды и приготовлению из нее варенья. Есть версия, что праздник этот придумали сотрудники кулинарного сайта daily-menu.ru и впервые отметили его в 2015 году.

Кроме этого, 16 августа в США отмечают День рассказывания анекдотов, в Таиланде – День мира, в Доминикане – Дeнь вoзpoждeния pecпублики, в Японии празднуют пpaздник oгня «Дaймoндзи», который символизирует о перерождении и выходе на новый уровень.

С именинами можно поздравить Aнтoнa, Иcaaкия, Никoлaя, Вячecлaвa, Ивaнa и Кузьму.