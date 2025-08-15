В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Газманов выпустил песню «Время героев» о защитниках России
Российский певец Олег Газманов представил новую песню «Время героев», в которой отдал дань уважения современным героям, стоящим на защите страны.
Олег Газманов презентовал свою новую песню «Время героев», посвященную людям, которые сегодня защищают Россию.
По словам артиста, в истории России всегда были моменты, когда судьба страны оказывалась под угрозой, и в такие периоды появлялись свои герои.
«Сегодня мы снова живем в такое время – время героев», – отметил он.
Композиция стала музыкальным посвящением этим людям, без которых, как отмечает певец, страна не смогла бы выстоять. Премьера клипа и самой песни прошли 15 августа.