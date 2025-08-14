  • Новость часаПутин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске
    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    Британия передумала размещать военный контингент на Украине
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    31 комментарий
    14 августа 2025, 14:03 • Новости дня

    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине

    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном предстоящему российско-американскому саммиту на Аляске, заявил, что после переговоров по урегулированию на Украине могут быть достигнуты договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ).

    Путин подчеркнул, что такие договоренности по Украине должны обеспечить долгосрочные условия мира как между Россией и США, так и для всей Европы, передает ТАСС. По его словам, только после этого возможно перейти к следующему этапу – переговорам по контролю над стратегическими наступательными вооружениями.

    «Да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что администрация США приняла достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал невозможностб переговоров по СНВ-4 без доверия к США.

    13 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    @ Максим Блохин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп обвинил журналистов в предвзятости и дискредитации любых его договоренностей с Россией, приведя в пример гипотетическую ситуацию с Москвой и Ленинградом.

    «Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно... Fake News сказали бы, что я заключил плохую сделку!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что журналисты часто ссылаются на «уволенных неудачников и действительно тупых людей, таких как Джон Болтон».

    Трамп процитировал высказывание Болтона о том, что «несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, Путин уже победил». Трамп эмоционально спросил: «Что это вообще такое?»

    Трамп подчеркнул, что «Fake News работают сверхурочно», чтобы очернить его, и назвал представителей СМИ «больными и нечестными людьми». По мнению Трампа, они руководствуются ненавистью к своей стране и занимаются распространением ложных новостей о коррупции. Президент США также заявил о полной уверенности в себе и своих успехах. «Мы побеждаем во всем», – подчеркнул он.

    В 1987 году Трамп побывал в Москве, откуда отправился в Ленинград, где посетил Петергоф и сфотографировался на Дворцовой площади вместе со своей второй женой Иваной Зельничковой.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    Комментарии (12)
    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    Комментарии (3)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин выдал лицензию, разрешающую проведение любых операций, которые ранее были запрещены антироссийскими санкциями, для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Исключение будет действовать до 20 августа 2025 года и касается исключительно мероприятий, связанных с организацией или поддержкой встречи между правительствами США и России в штате Аляска, передает РИА «Новости».

    В опубликованной лицензии уточняется, что разрешение распространяется на все операции, «подпадающие под санкции по вредоносной иностранной деятельности», а также ограничения, действующие в отношении России и Украины.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Издание The Daily Telegraph писало, что США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске.

    Комментарии (10)
    14 августа 2025, 12:41 • Новости дня
    Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина с Трампом

    Ушаков: Лавров, Белоусов, Силуанов и Дмитриев вошли в делегацию России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будут на переговорах России и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, круг участников переговоров небольшой. В переговорах между Путиным и Трампом примут участие Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Ушаков добавил, что переговоры лидеров пройдут по формуле «5+5», то есть от каждой стороны в обсуждении будут участвовать по пять представителей, а также рядом будет находиться группа экспертов, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована.

    Саммит президентов России и США пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и направился на базу Элмендорф-Ричардсон.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Комментарии (5)
    13 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Трамп заявил о последствиях для России в случае провала переговоров по Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США анонсировал жесткие меры для России в случае отсутствия прогресса на переговорах по Украине, которые пройдут на Аляске 15 августа.

    Россия столкнется с серьезными последствиями, если на саммите с США на Аляске 15 августа не будет достигнуто соглашение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, передает ТАСС.

    Трамп, отвечая на вопрос о возможных последствиях для России, заявил: «Да, они будут. Последствия будут серьезными». При этом он не уточнил, какие именно меры могут быть приняты, отказавшись раскрывать детали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине на предстоящем саммите. США ведут поиск площадки для встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского.

    Комментарии (9)
    13 августа 2025, 23:19 • Новости дня
    Сидевший 9 мая рядом с Путиным и Си Цзиньпином ветеран отметил столетний юбилей

    Ветеран Евгений Знаменский отметил столетний юбилей

    Сидевший 9 мая рядом с Путиным и Си Цзиньпином ветеран отметил столетний юбилей

    Tекст: Антон Антонов

    Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, который на параде в честь Дня Победы сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, отметил свое 100-летие, сообщила его дочь Людмила Знаменская.

    По ее словам, Знаменский живет под Тулой, и сегодня его пришли поздравить представители местных властей, передает ТАСС.

    «Папа счастливый, даже такую фразу сказал: «Пошел на рекорд», – заявила Знаменская, отметив бодрость юбиляра и праздничное настроение.

    Она подчеркнула, что ее отец ежедневно обливается ледяной водой и занимается зарядкой.

    Ветерану вручили букет из 101 розы. По словам дочери, Знаменский остался под глубоким впечатлением от встречи с Путиным и Си Цзиньпином. По ее словам, Путин «был очень доступен» для ветеранов. «Руки жали и разговаривали, смеялись, то есть была очень такая дружеская обстановка», – поделилась дочь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Знаменский вместе с советскими войсками дошел до Берлина и лично расписался на стене Рейхстага. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны II степени.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:22 • Новости дня
    Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа на Аляске

    Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что саммит пройдет на Аляске, в Анкоридже, в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон.

    По его словам, подготовка к встрече ведется в интенсивном режиме и вышла на завершающую стадию. Ушаков пояснил, что о предстоящем саммите объявили только пять дней назад, поэтому сейчас решается множество технических и визовых вопросов.

    Дипломат также добавил, что основное внимание уделяется проработке политической составляющей саммита между Россией и США.

    Ранее сообщалось, что визит Владимира Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Между тем, военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 21:17 • Новости дня
    DT: Трамп предложит Путину сделку по редкоземельным металлам на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске, пишет The Daily Telegraph (DT).

    По данным The Daily Telegraph, президент США Дональд Трамп намерен обсудить инициативу с российским лидером Владимиром Путиным во время предстоящего саммита на территории Аляски, передает ТАСС.

    Помимо этого, издание отмечает, что обсуждается предложение о снятии ограничений на поставку деталей и оборудования для обслуживания гражданских самолетов в России. Такая мера может быть выгодна американской компании Boeing, подчеркивает источник.

    По словам неназванного чиновника из Британии, «подобные предложения, вероятно, могут быть приемлемыми для Европы».

    Ранее в США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине, в особенности по редкоземельным металлам.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 20:16 • Новости дня
    СМИ предположили вероятное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Reuters: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное место встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может находиться в Европе или на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

    «Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке», – говорится в публикации Reuters, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 02:36 • Новости дня
    Грэм «испугался», что Путин «заберет его в Россию»

    Грэм сообщил, что не поедет на саммит России и США на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что не планирует сопровождать президента США Дональда Трампа на Аляску, где глава американского государства встретится с президентом России Владимиром Путиным.

    Сенатора-республиканца спросили, будет ли он сопровождать Трампа как близкий соратник. Сенатор ответил отрицательно. «Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Встреча лидеров двух стран состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкориджа.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах провести саммит с участием Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно.

    Заявление американского лидера прозвучало во время его посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Если первая встреча пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведем вторую встречу между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», – сказал Трамп.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (3)
    13 августа 2025, 21:34 • Новости дня
    The Times: Уиткофф поддержал контроль России над освобожденными территориями

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель США Стивен Уиткофф, по данным СМИ, высказался в пользу идеи контроля России над освобожденными территориями на Украине, сообщает The Times.

    Газета The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США, сообщила, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над освобожденными ею территориями Украины, передает ТАСС.

    В статье указывается, что данный вопрос обсуждался во время недавнего визита Уиткоффа в Москву. Издание отмечает, что возможная договоренность позволила бы Киеву избежать проведения всеукраинского референдума об изменении границ, что предусмотрено конституцией страны.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины при успешной встрече с Владимиром Путиным на Аляске.

    Заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев заявил, что российская делегация на переговорах в США намерена действовать в рамках национальных интересов, а территориальное устройство страны закреплено в Конституции.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:15 • Новости дня
    Спецборт Ил-76 вылетел из Внуково на Аляску

    Ил-76 вылетел из Внуково на базу США на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

    Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, передает ТАСС.

    По данным агентства, на борту могут находиться представители передовой группы, которая занимается подготовкой встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Отмечается, что вылет самолета состоялся в 7.50 по московскому времени. В числе пассажиров могут быть также сотрудники российских СМИ, которые получили визы для освещения саммита.

    Согласно данным сервиса Flightradar, расчетное время прибытия Ил-76 на военную базу в Анкоридже составляет 6.43 по местному времени.

    МИД России ранее анонсировал участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите России и США на Аляске.

    В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    США допустили усиление санкций в случае неудачи саммита на Аляске

    Бессент: США могут усилить санкции против России в случае неудачи саммита на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон может усилить санкционное давление против России, если предстоящая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не приведет к положительным результатам, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    «Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены», – сказал он в интервью Bloomberg TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, степень и срок действия санкций будут зависеть от исхода переговоров между лидерами России и США. Бессент отметил, что санкции «могут быть усилены, могут быть ослаблены», а также пояснил, что их срок «может быть ограниченным или бессрочным».

    Министр вновь призвал европейские страны присоединиться к введению вторичных пошлин против Москвы. «Сейчас момент истины – или действуйте, или молчите. Президент создает собственные рычаги давления. Нам нужно, чтобы европейцы подключились и помогли создать больше рычагов давления», – сказал он.

    Ранее в США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике. Газета The New York Post сообщала о возможном отказе США от санкций против России.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    Комментарии (6)
    13 августа 2025, 18:12 • Новости дня
    CBS: США ищут площадку для встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил телеканал CBS.

    По информации источников CBS, встреча может состояться в конце следующей недели, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Комментарии (2)
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      3 комментария
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      20 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

      31 комментарий
