Счетная палата выявила у «Авроры» нарушения в субсидированных перевозках в ДФО

Росавиация потребовала у «Авроры» вернуть субсидии на 100,5 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Счетная палата России обнаружила у дальневосточной авиакомпании «Аврора» нарушения при использовании госсубсидий, сообщает РИА «Новости». В отчете отмечено, что претензии касаются обязательств по предоставлению скидки 25% на авиабилеты для детей до 12 лет, а также не выполнения части субсидируемых рейсов по маршрутам Дальнего Востока.

В 2024 году скидку не получили или получили в недостаточном объеме 173 ребенка. Ведомство указало, что контроль со стороны Росавиации был недостаточным, а соглашение между авиакомпанией и агентством не содержало прямого требования о применении скидок в 25% для детей на социально значимых маршрутах ДФО. В результате Счетная палата рекомендовала внести эти условия и штрафные санкции в соглашения.

Кроме того, перевозчик не выполнил план по субсидируемым рейсам: из 7 300 предусмотренных по соглашению с Росавиацией было выполнено только 6 766. На некоторых направлениях количество рейсов составило менее 80% от плана. Росавиация оценила сумму средств, подлежащую возврату, в 100,5 млн рублей и направила «Авроре» соответствующее требование.

Помимо «Авроры», аналогичные требования предъявлены и другим авиакомпаниям – в том числе Red Wings. Ведомство также выявило продажи льготных билетов по завышенным ценам, и перевозчиков обязали вернуть пассажирам разницу в цене. Росавиация заявила о совершенствовании правил предоставления субсидий и контроля их исполнения, в том числе через обязательное закрепление условий скидок для детей в соглашениях.

