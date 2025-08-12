Историк объяснил важность вручения Звезды Героя потомкам лейтенанта Береста

Научный директор РВИО Мягков: Чествование подвига Береста – напоминание Европе о расплате за нацизм

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Вручение Звезды Героя потомкам Алексея Берестова имеет два прочтения, неразрывно связанных между собой. Первое – федеральное. Награда нашла своего обладателя спустя много десятилетий. Это говорит о том, что Россия не забывает своих героев. Это поддержка и важное напоминание всем участникам СВО: каждый их подвиг будет учтен и отражен в истории», – пояснил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

«Причем, сегодняшним награждением проект не ограничится: у нас в планах создать экспозицию Береста в Музее Победы и снять документальный фильм, где будет рассказываться о подвиге их группы знаменосцев», – подчеркнул собеседник. «Эти люди показали высший военный профессионализм и любовь к Родине. На таких, как Берест, сейчас равняются участники СВО и наши Вооруженные силы в целом, наследующие славные традиции армии – победительницы в Великой Отечественной войне», – продолжил историк.

Спикер напомнил, что в обороне Рейхстага с немецкой стороны принимали участие не только отряды СС и фольксштурм, но также прибалтийские, скандинавские и французские подразделения. «Это те страны, которые ныне оказывают военную поддержку Киеву. Потому нынешнее награждение является еще и посланием, которое должен прочитать коллективный Запад: 80 лет назад мы водрузили знамя над центром нацистской Европы, и сегодня наши военные не позволят этой «болезни» снова распространиться по миру», – предупредил он.

Во вторник в Москве прошло торжественное вручение Звезды Героя Алексею Бересту – внуку лейтенанта Советской армии Алексея Береста, под командованием которого в ночь на 1 мая 1945 года на куполе Рейхстага разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы.

Награду потомкам героя передал помощник президента России Владимир Мединский. «В силу разных обстоятельств Береста не оказалось среди тех, кого награждали тогда «Золотой Звездой». И по решению президента историческая справедливость была восстановлена», – сказал он.

Сам потомок героя – 60-летний уроженец Ростова-на-Дону, сотрудник «Ростовводоканала» Алексей Берест горячо поблагодарил президента России Владимира Путина и всех присутствующих на церемонии. Отдельную признательность он выразил ветеранам СВО, пришедшим на награждение в качестве почетных гостей.