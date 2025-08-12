Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».11 комментариев
Историк объяснил важность вручения Звезды Героя потомкам лейтенанта Береста
Научный директор РВИО Мягков: Чествование подвига Береста – напоминание Европе о расплате за нацизм
Чествование подвига Алексея Береста, чья группа водрузила флаг над Рейхстагом, имеет особое значение в контексте СВО. Это напоминание нынешнему коллективному Западу том, к чему приводит поддержка нацистских режимов, выступающих против России, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Михаил Мягков. Во вторник в Москве была вручена Звезда Героя потомкам советского воина Алексея Берестова.
«Вручение Звезды Героя потомкам Алексея Берестова имеет два прочтения, неразрывно связанных между собой. Первое – федеральное. Награда нашла своего обладателя спустя много десятилетий. Это говорит о том, что Россия не забывает своих героев. Это поддержка и важное напоминание всем участникам СВО: каждый их подвиг будет учтен и отражен в истории», – пояснил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.
«Причем, сегодняшним награждением проект не ограничится: у нас в планах создать экспозицию Береста в Музее Победы и снять документальный фильм, где будет рассказываться о подвиге их группы знаменосцев», – подчеркнул собеседник. «Эти люди показали высший военный профессионализм и любовь к Родине. На таких, как Берест, сейчас равняются участники СВО и наши Вооруженные силы в целом, наследующие славные традиции армии – победительницы в Великой Отечественной войне», – продолжил историк.
Спикер напомнил, что в обороне Рейхстага с немецкой стороны принимали участие не только отряды СС и фольксштурм, но также прибалтийские, скандинавские и французские подразделения. «Это те страны, которые ныне оказывают военную поддержку Киеву. Потому нынешнее награждение является еще и посланием, которое должен прочитать коллективный Запад: 80 лет назад мы водрузили знамя над центром нацистской Европы, и сегодня наши военные не позволят этой «болезни» снова распространиться по миру», – предупредил он.
Во вторник в Москве прошло торжественное вручение Звезды Героя Алексею Бересту – внуку лейтенанта Советской армии Алексея Береста, под командованием которого в ночь на 1 мая 1945 года на куполе Рейхстага разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы.
Награду потомкам героя передал помощник президента России Владимир Мединский. «В силу разных обстоятельств Береста не оказалось среди тех, кого награждали тогда «Золотой Звездой». И по решению президента историческая справедливость была восстановлена», – сказал он.
Сам потомок героя – 60-летний уроженец Ростова-на-Дону, сотрудник «Ростовводоканала» Алексей Берест горячо поблагодарил президента России Владимира Путина и всех присутствующих на церемонии. Отдельную признательность он выразил ветеранам СВО, пришедшим на награждение в качестве почетных гостей.