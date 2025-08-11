ВС России нанесли удар по району сосредоточения батальона ВСУ в Сумской области

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится: «Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля комплексного удара экипажами самолетов Су-34 и расчетами БПЛА по району сосредоточения механизированного батальона 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области с применением УМПК-500 и БПЛА-500 "Герань-2". В результате удара уничтожено до 50 боевиков личного состава», передает ТАСС.

По данным министерства, также был уничтожен склад боеприпасов и до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ. Среди уничтоженной техники отмечаются два танка Abrams, четыре боевые машины Bradley и другая автомобильная и бронетехника. Минобороны утверждает, что удар был нанесен точно по намеченным целям.

Ранее сообщалось, что на всем участке фронта в Сумской области Украины авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск.

В субботу на Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.