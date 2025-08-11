Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
ВСУ выгнали жителей Константиновки из домов для создания линии обороны
Украинские военные начали выгонять жителей Константиновки в ДНР из своих домов, чтобы создать оборонительную линию и заминировать многоэтажки, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
Украинские военные выгоняют жителей Константиновки в Донецкой народной республике из домов для создания линии обороны, а также планируют минировать многоэтажные дома, сообщает военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС. Киселев заявил, что противник, пока российские силы освобождали Часов Яр, практически создал полукольцо обороны, и сейчас центр города Константиновка также активно укрепляется, местное население выгоняют из жилья.
Он подчеркнул, что в случае отказа жителей покидать многоэтажки, военные ВСУ будут минировать здания по аналогии с Артемовском, Соледаром и Часовым Яром. По данным российских силовых структур, озвученным 1 августа, российские войска взяли под плотный огневой контроль украинскую группировку в Константиновке, что привело к значительному усилению давления на ВСУ на данном участке фронта.
Константиновка находится в северной части ДНР и считается одним из главных логистических центров ВСУ на линии Дружковка – Краматорск – Славянск.
Ранее бойцы Южной группировки сорвали доставку резервов ВСУ под Константиновку. Российские военные установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой в ДНР.