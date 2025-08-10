ХАМАС заявило об отсутствии прогресса в переговорах по Газе

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью телеканалу Al Araby Хамдан сообщил, что во время последнего раунда переговоров в Дохе посредники из Катара и Египта были близки к соглашению, однако, по его словам, «вмешательство американского спецпосланника Стивена Уиткоффа привело к срыву переговоров», передает ТАСС.

«Всем известно, что в ходе последнего раунда переговоров в Дохе мы почти достигли подходящего соглашения, устраивающего все стороны. Однако мы были удивлены высказываниями американского спецпосланника [Стивена] Уиткоффа, которые привели к краху всего раунда», – заявил Хамдан.

Он подчеркнул, что посредники из Катара и Египта продолжают работу, несмотря на провал, спровоцированный, по его мнению, действиями Израиля и США.

Ранее ХАМАС подтвердил готовность предпринять шаги для соглашения с Израилем. В июле движение согласилось на предложение о прекращении огня с Израилем.