Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.0 комментариев
ХАМАС заявило об отсутствии прогресса в переговорах по Газе
Посредники из Катара и Египта ведут работу по урегулированию ситуации в секторе Газа, но ощутимых результатов пока нет, сообщил член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан.
В интервью телеканалу Al Araby Хамдан сообщил, что во время последнего раунда переговоров в Дохе посредники из Катара и Египта были близки к соглашению, однако, по его словам, «вмешательство американского спецпосланника Стивена Уиткоффа привело к срыву переговоров», передает ТАСС.
«Всем известно, что в ходе последнего раунда переговоров в Дохе мы почти достигли подходящего соглашения, устраивающего все стороны. Однако мы были удивлены высказываниями американского спецпосланника [Стивена] Уиткоффа, которые привели к краху всего раунда», – заявил Хамдан.
Он подчеркнул, что посредники из Катара и Египта продолжают работу, несмотря на провал, спровоцированный, по его мнению, действиями Израиля и США.
Ранее ХАМАС подтвердил готовность предпринять шаги для соглашения с Израилем. В июле движение согласилось на предложение о прекращении огня с Израилем.