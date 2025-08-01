Роскачество предупредило о рисках покупки техники за рубежом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центр цифровой экспертизы Роскачества рассказал о рисках покупки техники за пределами России, передает ТАСС. Эксперты организации отметили, что основные проблемы возникают из-за различий в комплектации и адаптации устройств к российскому рынку. Главная опасность – несовместимость техники, что выражается даже не во внешних различиях вроде вилок, а в ограничениях функциональности.

В сообщении организации подчеркивается: «Несоответствие вилок хотя и устраняется переходником – лишь вершина айсберга. Гораздо серьезнее, когда техника не адаптирована для российского рынка. Проблемы могут быть разными: от весов, измеряющих вес в фунтах, до телевизоров с ограниченным Smart TV».

Особенно часто сложности возникают с телевизорами: пользователи сталкиваются с отсутствием поддержки русского языка, малым выбором приложений и невозможностью настроить привычные телеканалы. Также при заказе техники за рубежом возможны сложности с установкой приложений российских банков и госуслуг, а инновационные функции, например нейросети, могут не работать или быть частично доступны.

Эксперты Роскачества также выделяют отсутствие обновлений программного обеспечения на устройствах, не предназначенных для российского рынка. Это касается не только телевизоров, но и роутеров, что приводит к снижению производительности, появлению уязвимостей и нарушениям стабильной работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге. Специалисты Роскачества провели новое исследование творога и отметили улучшение качества продукта, выявив лишь отдельные нарушения по белку, молочнокислым бактериям и дрожжам. Водка признана Роскачеством самым безопасным продуктом.