  • Новость часаДипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
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    Кто выиграет от исторического падения доллара
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    Посольство ФРГ в Москве извинилось за публикацию карты с фейковым флагом СССР
    Лыжник Коростелев назвал сумму, за которую мог бы сменить гражданство
    Хинштейн сообщил подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске
    Пекин призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения России и Китая
    Сенатор Грэм заявил о поддержке Трампом новых санкций против России
    Трамп обвинил БРИКС в стремлении «уничтожить доллар»
    Украина решила сменить послов сразу в 20 странах
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

    9 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Баку решил поиграть в «тяни-толкай» в Закавказье

    Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.

    18 комментариев
    9 июля 2025, 10:57 • Новости дня

    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией

    Пекин призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения России и Китая

    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией
    @ Andy Wong/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин отверг требования главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Москвой, подчеркнув, что взаимодействие между странами не является угрозой для других государств.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала на брифинге слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Пекин сократить сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    «Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», – заявила она.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС – КНР потребовала от Китая изменить подход к поддержке России и открыть внутренний рынок для европейских компаний.

    Издание The New York Times писало, что Европейский союз оказался в сложной ситуации между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем.

    8 июля 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин назвал поддержку многодетных семей приоритетом для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи является безусловным стратегическим приоритетом для страны.

    По его словам, этот вопрос напрямую связан с будущим народа России, поэтому важно эффективно развивать демографические, экономические и социальные меры, а также укреплять сотрудничество между властями и общественными организациями.

    Путин приветствовал участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия» и отметил, что мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, проводится второй раз, но уже стало популярным и обзавелось традициями.

    Он отдельно подчеркнул значимость церемонии бракосочетания, которая в этом году собрала более 200 пар. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент пожелал новым семьям беречь искренние чувства, взаимопонимание, уважение, доверие, а также следовать семейным ценностям, переданным предками – почитанию старших, заботе о детях и святости материнства.

    Ранее Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом.

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    8 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»

    Политолог Рар: В арсенале ЕС остался «последний выстрел» в сторону России

    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В руководстве ЕС полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону Дональда Трампа и уговорить его ввести санкции против России. Попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее МИД Франции заявил о подготовке ЕС к вводу самых жестких рестрикций против России.

    «В ЕС не осталось реалистично и стратегически думающих политиков. У всех залились глаза кровью, преобладает лозунг "бей Россию, спасай Европу". Европейские лидеры всеми силами хотят остановить продвижение российских войск на Украине. Они видят, что ВСУ слабеют, но не хотят отправлять в зону конфликта западные подразделения», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции – «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», – подчеркнул эксперт.

    «Для достижения своей цели политики готовы предпринимать шаги, которые до сих пор считались нереальными. Но Европа хочет использовать весь свой вес в мировой экономике, чтобы заставить те страны, которые помогают Москве обходить западные санкции, полностью отказаться от сотрудничества с Россией. В руководстве ЕС самонадеянно считают, что у объединения есть необходимые рычаги», – указал аналитик.

    «Они также полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону «разочарованного» во Владимире Путине Дональда Трампа, после чего они вместе смогут вести санкции. Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО», – прогнозирует политолог.

    «Европе останется только надеяться на снабжение ресурсами и энергоносителями из США. Китай прочнее встанет на сторону России. Ведущие экономики мира сильно покалечат друг друга, но европейцы, по-видимому, готовы к такому негативному – в том числе болезненному для себя – сценарию ради последней стратегической попытки разрушить российскую экономику. Все для того, чтобы нанести Москве поражение на Украине», – заключил Рар.

    Ранее МИД Франции сообщил о подготовке ЕС к вводу «самых жестких» с 2022 года санкций против Москвы. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, заявил глава французского дипведомства Жан-Ноэль Барро. Он пояснил, что рестрикции будут направлены на нефтяные доходы, российских финансовых игроков и посредников в других странах.

    Таким образом Евросоюз намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня. «Мы видели, что с тех пор, как Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», – сказал дипломат.

    Примечательно, что заявление о санкциях появилось спустя несколько недель после того, как Эммануэль Макрон заявлял об исчерпании Францией возможностей для поставок оружия на Украину.

    После начала спецоперации на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции, затронувшие большинство крупных компаний, включая банки, депозитарии и платежные системы. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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    8 июля 2025, 18:20 • Видео
    Президент США выбрал войну

    Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

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    8 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский выступил с требованием «вернуть утраченные позиции» на территории Курской и Белгородской областей России.

    Соответствующее заявление он сделал на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

    «Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ», – написал Сырский.

    Он также доложил о сложной ситуации на ряде участков фронта, выделив Покровское, Лиманское, Новопавловское и Северо-Слобожанское направления. По его словам, за последние сутки произошло 188 боевых столкновений.

    Кроме того, главком ВСУ заявил о продолжающихся усилиях по наращиванию беспилотной составляющей обороноспособности страны, в том числе для защиты тыловых городов, отражения штурмов и проведения атак DeepStrike по российской территории.

    Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    8 июля 2025, 11:51 • Новости дня
    Прокуратура: Деньги парка «Патриот» потратили на постройку домов для сына Попова
    Прокуратура: Деньги парка «Патриот» потратили на постройку домов для сына Попова
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на возведение двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына бывшего замминистра обороны Павла Попова, сообщила Главная военная прокуратура (ГВП).

    По информации ведомства, построенные объекты были оборудованы «под ключ», включая внутреннюю отделку, мебель и сантехнику, однако официальные документы оформлялись как работы в парке, передает РИА «Новости».

    Следственный комитет сообщил, что уголовные дела экс-директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова по обвинению в мошенничестве на сумму 25 млн и служебном подлоге переданы в суд. Фигуранты полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Следствие по делу самого Попова продолжается.

    По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов, Шестеров и Ахмедов вносили недостоверные сведения о строительных работах в документацию парка «Патриот», что позволило им похитить более 25 млн рублей. Арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 100 млн рублей. Дела Шестерова и Ахмедова будут рассматриваться в Одинцовском гарнизонном и городском судах соответственно.

    Напомним, бывший заместитель министра обороны, генерал армии запаса Павел Попов был арестован по обвинению в мошенничестве.

    В августе прошлого году СК сообщил о задержании руководителя подмосковного парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Ахмедова арестовали  в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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    8 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    Песков заявил о шоке из-за смерти Старовойта
    Песков заявил о шоке из-за смерти Старовойта
    @ Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самоубийство экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта не могло не шокировать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», – отметил он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Песков рассказал, что президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о случившемся. При этом представитель Кремля отказался давать какие-либо дополнительные комментарии, отметив только, что подобная информация всегда трагична.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта.

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    8 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Кремль допустил пересмотр списка недружественных государств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Список недружественных государств не является окончательным и может изменяться при изменении двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться. Собственно, это не догма», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что государство считается недружественным до тех пор, пока осуществляет недружественные шаги в отношении России. По словам Пескова, если такие шаги прекратятся и начнется восстановление отношений, может быть рассмотрен вопрос об изменении состава списка.

    При этом на данный момент, добавил представитель Кремля, перечень недружественных стран остается прежним и никаких изменений в него пока не внесено.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах.

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    9 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    В записи, опубликованной CNN, Трамп вспоминает разговор с президентом России Владимиром Путиным, где заявил: «Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора». По словам Трампа, Путин не поверил этой угрозе полностью: «правда в том, что он поверил на 10%».

    Трамп также рассказал о беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой пригрозил нанести удар по Пекину, если Китай решит начать военную операцию против Тайваня. Он заявлял, что председатель КНР воспринял эти слова как проявление безумия.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    8 июля 2025, 12:27 • Новости дня
    В МИД заявили о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией

    Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией

    В МИД заявили о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    НАТО и Европейский союз предпринимают активные шаги к возможному военному противостоянию с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    По итогам заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме Грушко сообщил, что дискуссия касалась вопросов войны и мира, а также военных приготовлений Запада, передает ТАСС. «Они (НАТО и ЕС) конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией», – заявил дипломат.

    Грушко также прокомментировал заявления о новых санкциях Евросоюза, подчеркнув, что Россия обладает необходимым опытом противодействия санкционному давлению и может защищать свои экономические интересы. Он отметил, что «по части санкции фантазия у них бьет через край», но российская сторона знает, как реагировать на такие меры.

    Замминистра отдельно подчеркнул, что ситуация в отношениях между российским и французским внешнеполитическими ведомствами не изменилась после недавнего телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. «Состояние связей осталось прежним», – уточнил он.

    Агентство Bloomberg писало, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны и будет стоить 1,5 трлн долларов.

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    8 июля 2025, 14:19 • Новости дня
    Глава ЕК потребовала от Китая ограничить сотрудничество с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС – КНР потребовала от Китая изменить подход к поддержке России и открыть внутренний рынок для европейских компаний.

    Она подчеркнула, что поддержка Китаем России, по ее словам, «создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе», передает ТАСС.

    «То, как Китай продолжает взаимодействовать с Россией и ее войной, станет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая», – сказала глава ЕК.

    Кроме ограничения сотрудничества с Россией, Еврокомиссия требует открытия китайского рынка для товаров и услуг из Европы, а также сокращения государственной поддержки китайской промышленности. Фон дер Ляйен заявила, что европейским компаниям становится все сложнее работать в Китае из-за политики «Покупай китайское», которая предоставляет продукции местного производства преимущество в размере 20% в государственных тендерах. Она добавила, что в случае отсутствия прогресса ЕС введет собственные меры, включая новые пошлины.

    Глава ЕК также призвала снизить ограничения на экспорт редкоземельных элементов и предупредила, что Евросоюз «не потерпит кибератак и политического вмешательства» со стороны Пекина. При этом никаких уступок Китаю со стороны Евросоюза озвучено не было.

    Издание The New York Times писало, что Европейский союз оказался в сложной ситуации между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем.

    Ранее глава МИД Китая пообещал избавить Евросоюз от проблем в общении с Пекином, а глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

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    8 июля 2025, 13:27 • Новости дня
    Госдума утвердила Никитина министром транспорта
    Госдума утвердила Никитина министром транспорта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума единогласно утвердила Андрея Никитина, ранее руководившего Новгородской областью, на пост министра транспорта России.

    По закону, утверждение главы Минтранса в Госдуме является необходимым этапом для последующего назначения президентом, передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о временном назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта. Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса.

    Ранее должность главы Минтранса занимал Роман Старовойт. В понедельник он был освобожден от должности. В тот же день Старовойта нашли мертвым.

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    8 июля 2025, 12:42 • Новости дня
    Грушко призвал готовиться к худшему из-за действий НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД Александр Грушко призвал не расслабляться и продолжать укреплять безопасность страны на фоне сохраняющихся угроз со стороны НАТО.

    Он сделал это заявление, комментируя действия и политику Североатлантического альянса, передает ТАСС. Грушко отметил, что на заседании внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме участники высказали согласованную позицию по этому вопросу.

    «Я думаю, было выражено единое мнение в ходе нашей сегодняшней встречи, что надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или не будут реализованы до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность», – подчеркнул дипломат.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах укреплять обороноспособность России. Он назвал обеспечение безопасного и мирного будущего основной целью государства.

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    9 июля 2025, 10:26 • Новости дня
    Посольство ФРГ в Москве извинилось за публикацию карты с фейковым флагом СССР
    Посольство ФРГ в Москве извинилось за публикацию карты с фейковым флагом СССР
    @ germania_online

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Германии в России принесло извинения за публикацию карты послевоенной Германии, на которой был искажен советский флаг.

    В отделе Печати и связей с общественностью дипмиссии пояснили, что для иллюстрации была использована карта того времени с некорректными данными, передает «Газета.Ru».

    Представители посольства уточнили, что сразу после обнаружения неточности изображение было заменено на корректное.

    «Приносим свои извинения», – заявили в посольстве.

    Напомним, накануне в Telegram-канале посольства Германии появилась карта, где флаг СССР изображен с черными серпом и молотом в белом круге на красном фоне. Ранее Захарова потребовала извинений от ФРГ за искаженный флаг СССР.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала этот пост ужасом и антиисторическим фейком.

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    8 июля 2025, 20:25 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали частные дома и автомобили в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атак дронов ВСУ повреждены дома, автомобили, объекты связи и нарушено электроснабжение в ряде районов региона.

    Дроны ВСУ нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

    В Шебекино FPV-дрон атаковал частный дом, выбив окна и повредив кровлю и фасад. В селе Мешковое пострадали остекление дома и объект связи. В Новой Таволжанке дрон повредил окна, фасад и перебил газовую трубу. В хуторе Бондаренков беспилотник атаковал жилой дом, выбив окна и повредив гараж.

    В Маломихайловке дрон сдетонировал о припаркованный автомобиль, который был посечен осколками. В Борисовском районе в селе Байцуры дрон стал причиной пожара на кровле дома, который оперативно ликвидировали, второй дрон повредил остекление другого дома. Два FPV-дрона повредили легковой автомобиль, выбив стекла и повредив бампер, кузов и колеса.

    В Екатериновке два FPV-дрона атаковали автомобили: два пострадали, один уничтожен.

    В селе Грушевка дрон повредил хранилище предприятия.

    В Борисовке и Волчьей Александровке повреждены линии электропередачи, часть жителей осталась без света. Аварийные службы начнут восстановление электроснабжения после согласования с Минобороны РФ. Окончательная информация о последствиях уточняется.

    Ранее ВСУ атаковали маршрутный автобус и два автомобиля в Белгородской области. Три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения при атаке дроном ВСУ на поселок Борисовка.

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    8 июля 2025, 14:48 • Новости дня
    Мишустин заявил о росте экономики России вопреки санкциям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Практически все отрасли российской экономики продолжают расти, несмотря на западные санкции, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на форуме «Иннопром».

    «Несмотря на беспрецедентные по масштабу санкции, практически все отрасли показывают поступательное движение вперед. Эти цифры – лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения. Как раз, наоборот, в этих странах и отмечаются значительные сокращения промышленного производства», – цитирует его ТАСС.

    Мишустин подчеркнул необходимость индустриального прорыва, отметив, что для этого потребуется объединить усилия научных, образовательных и промышленных организаций, а также институтов развития, министерств и региональных властей. Он выразил уверенность, что совместная работа станет залогом достижения национальных целей и развития отечественных производителей.

    Премьер-министр также обратил внимание на то, что темпы роста в том числе в обрабатывающей промышленности будут замедляться. По его словам, это вынужденная мера для предотвращения перегрева экономики и сдерживания инфляции. Мишустин добавил, что положительная динамика становится более умеренной из-за необходимости поддержания макроэкономического баланса.

    Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российская экономика на фоне стагнации на Западе и становления нового мироустройства показывает рост, причем не за счет сырьевых доходов.

    В 2024 году Россия заняла третье место по темпам роста ВВП среди стран «Большой двадцатки», увеличив экономику на 4,1%, в то время как Аргентина и Германия стали единственными странами, столкнувшимися со спадом.

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    8 июля 2025, 21:05 • Новости дня
    В Шебекино во время обстрела ВСУ пострадал подросток

    При обстреле Шебекино пострадали два человека

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области ранены женщина и подросток, повреждены жилые и коммерческие здания.

    Во время очередного обстрела с украинской стороны пострадали два человека – 14-летний мальчик и женщина. Подростка с резаной раной стопы отвезли в детскую областную клиническую больницу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

    Женщина самостоятельно обратилась за помощью на подстанцию скорой, предварительно диагностирована баротравма. Врачи СМП доставляют ее для обследования в городскую больницу №2 Белгорода.

    Обстрел повредил остекление и фасады двухэтажного многоквартирного дома, частного дома, а также одного из коммерческих объектов. Кроме того, перебита линия электропередачи и осколками посечен легковой автомобиль. Оперативные службы продолжают работать на месте, уточняется информация о последствиях атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Белгородской областью. Позже в результате атак дронов ВСУ повреждены дома, автомобили, объекты связи и нарушено электроснабжение в ряде районов региона.

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    Кто выиграет от исторического падения доллара

    Доллар по отношению к мировым валютам показал в июне худший показатель с 1973 года. Судя по всему, именно этого и добивался Дональд Трамп своими торговыми войнами. Однако непредсказуемость американского президента может сыграть злую шутку с экономикой США. Почему план Трампа, где слабый доллар возрождает американскую промышленность, может не сработать? Подробности

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    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    Ледоколы способны пробить лед в отношениях России и Америки

    Соединенные Штаты отчаянно ищут возможность радикального обновления своего ледокольного флота. Ради этого они даже заявили о готовности купить корабли ледового класса в Финляндии. Однако есть большие сомнения, что финны способны создать нужные Америке корабли. Потребности США могла бы удовлетворить не Финляндия, а Россия, причем к обоюдной выгоде, заявляют специалисты. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    • Прибалтика бросила вызов Китаю

      Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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