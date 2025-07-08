Госдума утвердила Никитина министром транспорта

В Омске ветка убила героя американского фильма

Ветеран Афганистана и герой фильма Сергей Гайдук погиб в Омске

Tекст: Денис Тельманов

О гибели ветерана Афганистана Сергея Гайдука сообщает МК. Мужчина получил тяжелые травмы, когда на него во дворе упала часть дерева с высоты четвертого этажа. В результате падения Гайдук сломал обе ноги, получил перелом основания черепа и другие серьезные повреждения.

После происшествия Сергей Гайдук впал в кому 16 мая и находился в тяжелом состоянии до своей смерти 1 июля. Известно, что Гайдук прославился как герой вирусного видео, где он ехал на БТР в каске и очках, а также снялся в американском фильме «AFGAN: The Soviet Experience». В последние годы он работал в Омске, занимался установкой кондиционеров.

В девяностые годы ветеран переехал в Омск вместе с супругой и двумя дочерьми, где и проживал до трагического случая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве сильный ветер повалил 132 дерева, повредил 26 автомобилей и три опоры рекламных щитов, пострадавших нет.

В экстренных службах Москвы сообщили, что в Гольяновском переулке из-за падения дерева на детской площадке погиб малолетний ребенок. В центре Петербурга на Невском проспекте три человека получили серьезные травмы после падения рекламного щита.