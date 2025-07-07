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Путин назначил врио главы Минтранса
Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта.
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта, передает пресс-служба Кремля. Никитин с февраля занимал пост заместителя министра транспорта, а до этого, с 2017 года, возглавлял Новгородскую область. Ранее он был руководителем Агентства стратегических инициатив.
Путин провел в Кремле личную встречу с Никитиным, говорится на сайте Кремля. Президент предложил Никитину занять пост исполняющего обязанности министра транспорта России, подчеркнув высокий уровень профессионализма и достигнутые результаты в ходе работы на должности заместителя министра.
Путин отметил: «Хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации».
В ходе беседы Никитин подробно отчитался о ходе цифровизации транспортной отрасли, внедрении электронных документов для грузоперевозок и пилотных проектах по ускорению пересечения границы для грузов. Он также доложил о разработке единой системы идентификации для всех беспилотных транспортных средств, включая дроны и сельхозтехнику, и переводе льготных билетов на электронную платформу.
Путин сообщил, что кандидатура Никитина будет внесена в Государственную Думу, а в случае одобрения депутатами он подпишет указ о назначении на пост министра транспорта. Никитин поблагодарил за доверие и пообещал приложить все силы для развития транспортной системы страны.
Согласно законодательству, кандидатура главы Минтранса должна быть внесена председателем правительства в Госдуму для утверждения. После одобрения депутатами президент издаст указ о назначении министра транспорта на постоянной основе. До завершения этой процедуры Никитин будет исполнять обязанности министра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Источники сообщили, что новым главой Минтранса, скорее всего, станет Андрей Никитин, ранее руководивший Новгородской областью.