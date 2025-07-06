Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Российские войска продолжили продвижение вглубь Купянского района
Группировка российских войск «Север» продолжает продвигаться вглубь Купянского района, уничтожая личный состав вооруженных сил Украины.
«Противник, пытаясь остановить продвижение наших войск, перебрасывает резервы с других участков фронта», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Харьковском направлении «Северяне», сломив сопротивление ВСУ, продвинулись более чем на 1,1 тыс. м и закрепляются в приграничных лесах.
На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены семь штурмовых групп ВСУ с техникой и средствами связи. Также подразделения «Северян» зачистили несколько кварталов в Волчанске и выбили противника из семи опорных и наблюдательных пунктов вокруг города.
На Сумском направлении украинское командование наращивает численность для сдерживания наступления, но российские десантники ведут ожесточенные бои в Юнаковке, заставляя противника отступать, и продолжают зачистку лесов. Российские силы продвинулись в районе поселка Варачино, выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов и прошли более 300 м.
За сутки на этом направлении ВСУ предприняли девять безуспешных контратак, потеряв более 30 человек убитыми и 18 ранеными. Остальные бойцы отступили.
В районах Теткино и Глушково украинские войска пытались прорваться в направлении российской госграницы, но основные силы были уничтожены, а выжившие бежали. В районе Павловки разведка выявила и операторы БпЛА уничтожили штурмовую группу ВСУ.
«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 50 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины в трех областях потеряли более 580 военнослужащих. Российские подразделения улучшили тактические позиции на ряде направлений. Небольшие группы российских военных проводят рейды вглубь обороны украинских войск в Купянске, где уже начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.