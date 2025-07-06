Tекст: Антон Антонов

«Противник, пытаясь остановить продвижение наших войск, перебрасывает резервы с других участков фронта», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Харьковском направлении «Северяне», сломив сопротивление ВСУ, продвинулись более чем на 1,1 тыс. м и закрепляются в приграничных лесах.

На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены семь штурмовых групп ВСУ с техникой и средствами связи. Также подразделения «Северян» зачистили несколько кварталов в Волчанске и выбили противника из семи опорных и наблюдательных пунктов вокруг города.

На Сумском направлении украинское командование наращивает численность для сдерживания наступления, но российские десантники ведут ожесточенные бои в Юнаковке, заставляя противника отступать, и продолжают зачистку лесов. Российские силы продвинулись в районе поселка Варачино, выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов и прошли более 300 м.

За сутки на этом направлении ВСУ предприняли девять безуспешных контратак, потеряв более 30 человек убитыми и 18 ранеными. Остальные бойцы отступили.

В районах Теткино и Глушково украинские войска пытались прорваться в направлении российской госграницы, но основные силы были уничтожены, а выжившие бежали. В районе Павловки разведка выявила и операторы БпЛА уничтожили штурмовую группу ВСУ.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 50 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины в трех областях потеряли более 580 военнослужащих. Российские подразделения улучшили тактические позиции на ряде направлений. Небольшие группы российских военных проводят рейды вглубь обороны украинских войск в Купянске, где уже начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.