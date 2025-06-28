Марочко сообщил о боях в Купянске

Tекст: Антон Антонов

«Касаемо населенного пункта Купянск: наши войска, по некоторым данным, уже работают в городе», – приводит слова Марочко ТАСС.

По его словам, армейские подразделения проводят разведку боем и определяют огневые точки ВСУ внутри города. Российские силы действуют как «ряд малых групп».

«Наши военнослужащие совершили ряд рейдов в глубину обороны противника именно в самом Купянске», – сказал он.

Он отметил, что этими действиями армия России ведет подготовку к возможному полномасштабному входу в город.

Также, по словам Марочко, на Сумском направлении продолжается формирование буферной зоны, а продвижение российских войск от границы превышает 13,5 км. Он добавил, что главные успехи отмечены у Кондратовки и Юнаковки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что украинские подразделения, которые в ВСУ считаются элитой, понесли значительные потери у Юнаковки в Сумской области.