  • Новость часаПВО сбила 25 украинских беспилотников над регионами России
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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    23 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    14 комментариев
    28 июня 2025, 02:25 • Новости дня

    «Элитые» подразделения ВСУ понесли значительные потери у Юнаковки

    Tекст: Антон Антонов

    У Юнаковки в Сумской области Украины украинские подразделения, которые в ВСУ считаются элитой, понесли значительные потери, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На данном направлении, у Юнаковки, работает большое количество украинских подразделений, которые считаются так называемой элитой». – приводит слова Марочко ТАСС.

    Он заявил, что потери среди украинских «квалифицированных военных кадров очень значительные».

    Марочко отметил, что за последнюю неделю российские войска смогли продвинуться как непосредственно в населенном пункте Юнаковка, так и на его флангах. Почти половина населенного пункта оказалась под контролем российских сил. Российские войска полностью контролируют северную часть села.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины почти приостановили попытки прорыва на российскую территорию на Теткинском и Глушковском направлениях. Военный аналитик Михаил Онуфриенко объяснил спад активности ВСУ на этих участках фронта.

    27 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Пекин выразил озабоченность ранением китайского журналиста при атаке ВСУ

    Пекин выразил озабоченность ранением китайского журналиста из-за атаки ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР отметил обеспокоенность Пекина инцидентом с ранением корреспондента китайского телеканала во время атаки дрона в Курской области.

    Пекин глубоко обеспокоен ранением китайского журналиста в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, передает РИА «Новости».

    Го Цзякунь подчеркнул: «Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа». Представитель МИД КНР добавил, что Пекин надеется на скорейшее политическое разрешение украинского кризиса и на совместные усилия по ослаблению напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский журналист получил ранение в Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных. Журналист прошел обследование в больнице и принял решение продолжить работу без госпитализации. Мария Захарова назвала атаку украинских военных на китайских журналистов террористической.

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    27 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев планирует значительно расширить применение дальнобойных беспилотников, уже готовится закупка новых десятков тысяч дронов для увеличения ударов по территории России, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Украина намерена нарастить количество дальнобойных ударов по территории России с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что около двух недель назад было принято решение увеличить количество подобных операций в несколько раз.

    Он подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка к заключению контрактов на поставку новых десятков тысяч дальнобойных дронов.

    По словам Умерова, эти меры позволят Украине существенно повысить интенсивность и масштаб ударов по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ перебросило на Сумское направление женские расчеты БПЛА, где они понесли большие потери под Андреевкой.

    Между тем президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности между Украиной и Британией о совместном производстве беспилотников.

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    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

    Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    «Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

    Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

    В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

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    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    27 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Сырский назвал самое тяжелое направление для ВСУ

    Сырский сообщил о сложной ситуации ВСУ на Красноармейском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий ВСУ Александр Сырский заявил о трудной обстановке для украинских войск в районе Красноармейска (украинское название – Покровск).

    Ситуация на Красноармейском (Покровском) направлении остается самой сложной для украинских войск, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает ТАСС.

    В связи с этим Сырский провел совещания с подразделениями ВСУ и национальной гвардии, чтобы обсудить текущую обстановку.

    Красноармейск играет важную роль как узел материально-технического снабжения украинской группировки в Донецкой народной республике.

    Ранее Сырский поручил новому подразделению сосредоточиться на строительстве укреплений и инженерных заграждений в Сумской области.

    Подразделения ВС России продолжают охватывать Красноармейск для его дальнейшего освобождения.

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    27 июня 2025, 08:14 • Новости дня
    Российские войска вошли в восточную часть Каменского в Запорожской области
    Российские войска вошли в восточную часть Каменского в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие России заняли позиции в восточной части села Каменское в Запорожской области, освободив около четырех квадратных километров на Степногорском направлении, сообщил сопредседатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на Степногорском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что военные освободили около четырех квадратных километров в самом селе и его окрестностях.

    По его словам, давление на группировку украинских военных, закрепившихся в Каменском, будет оказываться не только с юга, но и с востока.

    Каменское и Степногорск расположены вдоль трассы Москва – Симферополь, а путь через них ведет к городу Запорожье. В настоящее время Степногорск находится под контролем украинских войск, в Каменском продолжаются боевые действия.

    Ранее российские силы взяли под контроль центр Малиновки в Запорожской области и вытеснили противника на окраины. Российские войска вошли в село Удачное в ДНР, где продолжаются бои за его освобождение.

    Минобороны сообщило об освобождении Новосергеевки и Шевченко в ДНР.

    Эксперты сообщали, что наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и ДНР, где ширина фронта превышает 30 километров.

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    27 июня 2025, 06:44 • Новости дня
    Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
    Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки беспилотников в Волгоградской области движение по мосту через Дон временно приостановлено для ликвидации обломков.

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжском Волгоградской области, передает ТАСС. Для ликвидации обломков БПЛА временно ввели ограничения движения по мосту через реку Дон в Калачевском районе. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в настоящее время на месте работают саперы.

    Также уточняется, что пожарные службы заняты ликвидацией возгораний сухой травы, возникших из-за падения обломков. Пострадавших среди населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что атака дронов не привела к разрушениям и пострадавшим, поскольку большинство беспилотников было нейтрализовано. Жители Волгограда ранее рассказывали о взрывах, вызванных падением обломков БПЛА на жилой дом. При падении обломков БПЛА в Волгограде пострадал один человек.

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    27 июня 2025, 04:14 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове
    Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких регионах Украины прозвучали взрывы; в частности, взрывы произошли в Киеве, а также в Староконстантинове, где находится военный аэродром, сообщили украинские СМИ.

    СМИ сообщают как минимум о двух сериях взрывов в украинской столице, передает ТАСС.

    Взрывы раздались в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что по аэродрому в Хмельницкой области «ударили гиперзвуковые «Кинжалы». «В небо поднялись носители «Кинжалов» МиГ-31», – говорится в сообщении. Указывается, что на Украину «идет атака ударных дронов «Герань».

    Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях Украины, а также в Николаеве и Сумах.

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    27 июня 2025, 12:16 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил спад активности ВСУ у Теткино

    Онуфриенко: Киев снова попытается атаковать курское Теткино ради политических целей

    Военный аналитик объяснил спад активности ВСУ у Теткино
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока ВСУ пытались «просочиться» в Теткино, ВС России развивали наступление на Сумском направлении. Когда нашим военным оставалось до областного центра 18-20 км, противник попытался контратаковать. Для этого он перебросил подкрепление с других участков фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он объяснил спад активности ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях.

    «После того как российская армия выбила противника из Курской области, Киев не оставлял идею занять хотя бы небольшой кусочек в нашем приграничьи. Наиболее удобной целью украинское командование посчитало Теткино. Этот населенный пункт с трех сторон окружен территорией республики», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Он напомнил, что весной и в начале лета диверсионные группы ВСУ предпринимали попытки «просочиться» в село. «Все эти вылазки были пресечены. Противник так и не смог занять Теткино», – подчеркнул собеседник. Параллельно с этим российские бойцы наступали на Сумском направлении.

    «Когда нашим военным оставалось до областного центра – города Сумы – 18-20 км, противник попытался контратаковать на этом направлении. Для этого ему необходимо было подкрепление. Группировки ВСУ снимали с других участков, в том числе с Теткинского и Глушковского. Однако это не остановило наступление наших сил: ВС России полностью освободили Юнаковку и продвигаются южнее Алексеевки», – уточнил аналитик.

    «Другими словами, в районе Теткино активность противника спала, но на Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои», – пояснил Онуфриенко. Он не исключает, что Киев по политическим мотивам вновь попытается прорваться в Курскую область.

    «Но это приведет к тому, что украинская сторона потеряет еще несколько сел на других направлениях», – прогнозирует собеседник, напоминая, что бойцы ВС России также продолжают работать над созданием буферной зоны для достижения безопасности приграничных территорий.

    Ранее сообщалось, что активность ВСУ в районе Теткино значительно спала. «Возможно, противник готовит новую волну атак на приграничье», – пишут авторы отраслевого Telegram-канала WarGonzo. Их коллеги из «Северного ветра» также отмечают, что противник практически остановил попытки прорыва в российское приграничье.

    Накануне группировка войск «Север» продолжила разбивать передовые и штурмовые подразделения украинской армии на обоих направлениях, тем самым продолжая создание полосы безопасности в Сумской области. Всего за сутки здесь было уничтожено семь единиц вражеской техники.

    В свою очередь, штурмовая группа 47-й механизированной бригады ВСУ пыталась прорваться из сумской Павловки в Курскую область в районе приграничного поселка Новый Путь. «В результате комплексного огневого поражения больше половины оккупантов уничтожены, оставшиеся в живых сбежали вглубь украинской территории», – пишет канал.

    По мнению авторов Telegram-канала «Два майора», ВСУ на этом направлении «проводят ротацию изрядно поистрепавшихся подразделений». При этом украинские силы не снизили активность применения беспилотников. «Северяне вскрывают и уничтожают расчеты дроноводов противника: наши артиллеристы нанесли несколько прицельных ударов по пунктам управления БПЛА в селе Ястребиное», – говорится в сообщении.

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    27 июня 2025, 22:18 • Новости дня
    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского

    Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв

    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский продолжает удерживать власть из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, с политической точки зрения он уже мертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, Владимир Зеленский с политической точки зрения уже мертв, однако у него есть причины цепляться за власть, передает RT.

    Дипломат считает, что у него есть причины не проводить выборы, чтобы избежать любой ценой ответственность за украденные деньги и «гнева людей, которых он страшно подвел».

    Небензя добавил, что на Украине и среди иностранных спонсоров Зеленскому уже задают вопросы по поводу похищения миллиардов долларов из полученной помощи. По его словам, даже администрация Джо Байдена предпринимала попытки призвать Зеленского к отчету за потраченные средства.

    Постпред России при ООН также заявил, что, по его мнению, разоблачение главы киевского режима, когда оно произойдет, будет очень жестким.

    Ранее бывший помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до полного истощения людских ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский оказался в крайне сложном положении.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, и назвал Зеленского неадекватным руководителем.

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    27 июня 2025, 02:54 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал принять «мощный 18-й пакет санкций ЕС против России», направленный против «российской торговли нефтью», российских банков и цепочек военных поставок, пишут украинские СМИ.

    «Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть», – заявил он. По его словам, «приблизить мир» якобы поможет «потолок в 45 долларов». Но для «настоящего, длительного мира», по версии Киева, якобы требуется снизить цену до 30 долларов за баррель.

    Зеленский сообщил, что изложил эти предложения «партнерам из Европы и США».

    Напомним, сообщалось, что ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть. Кроме того, ЕС не удалось добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

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    27 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
    Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новая Кругляковка, а ранее – Петровское в Харьковской области. Всего за неделю освобождены восемь населенных пунктов.

    Группировкой было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, включая американские HMMWV и М113, а также турецкий бронеавтомобиль Cobra II. Уничтожены восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 26 складов боеприпасов.

    В то же время в течение недели подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поразили скопления живой силы и техники пяти механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР в Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Всего за минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1355 военнослужащих, 16 бронемашин, 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, десять складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободили за неделю Дылеевку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад нацгвардии и теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, танк, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер М113. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, 15 складов с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области. В результате была освобождена Новосергеевка. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты, нацгвардии и сводной бригады полиции «Хижак».

    Противник при этом потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 бронемашин, включая две американские боевые машины пехоты Bradley, четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Запорожье, Перебудово, Шевченко и Ялта в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    При этом потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, 23 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР, а до этого освободили Дылеевку в ДНР.

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    27 июня 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о готовности передать Украине еще порядка 3 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.

    По его словам, ранее уже были возвращены останки свыше 6 тыс. украинских военных, однако дальнейшая процедура зависит от согласия Киева, передает РИА «Новости».

    «Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», – сказал президент.

    На прошлой неделе помощник президента России Владимир Мединский сообщил о готовности передать украинской стороне около 3 тыс. тел погибших военнослужащих, которые хранятся в рефрижераторах для возможной идентификации и захоронения.

    Россия ранее передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

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    27 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Эксперт: Армия России отрезала фланг ВСУ после взятия Новой Кругляковки

    Tекст: Евгения Караваева

    Взятие Новой Кругляковки под Харьковом позволило российским военным нарушить снабжение украинской группировки и лишить ее доступа к переправам, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области позволяет российской армии флангово обходить укрепленную группировку ВСУ и нарушать ее логистику, передает ТАСС.

    Военный эксперт заявил: «Со взятием Новой Кругляковки мы начинаем обходить по флангу украинских боевиков, которые довольно-таки серьезно засели в данном населенном пункте, хорошо укрепились, и отрезать их по флангу».

    По его словам, для снабжения этой группировки у ВСУ теперь осталась только одна дорога – Новоплатоновка – Богуславка. При этом, взятие Новой Кругляковки пока не оказывает значительного влияния на береговую линию Оскольского водохранилища.

    Эксперт отметил, что украинская сторона наладила ряд временных переправ через водохранилище, по которым в темное время суток еще возможна переброска личного состава и техники. Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки «Запад» взяли Новую Кругляковку 27 июня.

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    27 июня 2025, 12:59 • Новости дня
    RT показал работу первой девушки-оператора дронов в Росгвардии
    RT показал работу первой девушки-оператора дронов в Росгвардии
    @ russian.rt.com

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне спецоперации на Украине впервые девушка-оператор дронов из Росгвардии ремонтирует трофейные беспилотники и применяет их для ударов по противнику.

    Работу первой девушки-оператора дронов в Росгвардии в зоне спецоперации на Украине показал RT.

    Служащая с позывным Суета входит в состав 116-й («Стальной») бригады и занимается ремонтом трофейных беспилотников, которые затем используются для ударов по противнику.

    Суета рассказала, что еще до участия в спецоперации увлекалась работой с дронами, а после осознала, что ее опыт востребован на фронте. Она подчеркнула, что тщательно изучила все нюансы профессии и считает, что может быть полезна именно в этой сфере.

    «Я себя только в сфере БПЛА видела. И с тем посылом шла, с тем зовом сердца, что я помогу своей Родине именно так», – сказала Суета.

    Она также поделилась, что однажды во время выполнения задания вражеский дрон засек ее на крыше здания, однако она не растерялась и успешно завершила миссию.

    Эксперт в сфере БПЛА и офицер Андрей Беднарский заявил, что женщины – операторы дронов проявляют себя ничуть не хуже мужчин.

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