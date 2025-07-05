Келин заявил, что Лондон загнал себя в тупик в украинском кризисе

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Лондон поднял ставки до максимального уровня, рассматривая конфликт на Украине исключительно как борьбу добра со злом, что не оставило пространства для более реалистичных подходов к регулированию ситуации, передает ТАСС.

Келин указал, что принцип «прогрессивного реализма», который провозглашает лейбористское правительство Великобритании, не применяется в отношении России. Он напомнил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми недавно пообещал строить отношения с Китаем на основе восприятия мира таким, каков он есть, однако этот подход не распространяется на Россию и другие страны.

По словам Келина, лозунг «прогрессивного реализма» популярен среди лейбористов и используется для реализации различных внешнеполитических проектов, однако речь о реальной политике не идет.

Посол добавил, что эта концепция призвана скрыть неудобные для Британии случаи, когда идеологические догмы затрудняют принятие решений, и тогда они откладываются в сторону, но подобный подход на Россию не распространяется.

Келин также подчеркнул, что курс на конфронтацию с Россией глубоко укоренился в британском истеблишменте, и в обозримой перспективе изменений ждать не стоит. Он отметил, что конфронтационная линия была характерна как для консерваторов, так и для лейбористов, и теперь стала частью идеологии британских элит, активно навязываемых обществу.

Посол считает, что в современном мире существует множество угроз, требующих совместных международных усилий.

Тем не менее, власти Великобритании, по мнению Келина, больше заботятся о выполнении текущих политических задач, демонстрации лояльности союзникам по НАТО и оправдании увеличения военных расходов даже в ущерб социальным статьям бюджета.

Другой причиной такой линии он назвал стремление создать видимость «национального единства», которого лейбористам не удается добиться иными путями.

Ранее посольство России резко осудило новую стратегию нацбезопасности Британии, указав на ложность обвинений в адрес Москвы и подчеркнув обострение двусторонних отношений после смены правительства летом 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности с Британией о совместном производстве беспилотников. Британия впервые выделила 70 млн фунтов стерлингов на поставку зенитных ракет на Украину за счет доходов от замороженных российских активов.