Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Наиболее ожесточенные бои шли в районе села Меловое, где штурмовые группы «Северян» продвинулись вглубь Харьковской области более чем на 1,3 тыс. м.

Волчанское и Липцовское направления стали местом уничтожения девяти украинских штурмовых групп и их бронетехники. В Волчанске российские военные зачистили шесть домовладений и выбили противника из нескольких опорных пунктов в окрестностях города. Все попытки переброски резервов ВСУ на этом участке завершились уничтожением личного состава и техники украинской армии.

На Сумском направлении противник пытался усилить оборону за счет подразделений новых армейских корпусов, но российские подразделения продолжили наступление. В районе Юнаковки и Садков украинские силы предприняли пять контратак, потеряв более 20 человек убитыми и не менее 12 ранеными.

На Теткинском и Глушковском направлениях российские военные пресекли попытки украинских групп «просочиться» через границу. В районе Бессаловки и при попытке прорыва в российский приграничный поселок Новый Путь украинские штурмовые группы были частично уничтожены комплексным огнем, выжившие бойцы ВСУ бежали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Меловое. Продвижение российских войск на востоке Харьковской области расширяет возможности для нанесения удара в направлении Печенежского водохранилища. В дальнейшем это позволит отсечь от подконтрольной Киеву территории почти 50 тыс. кв. км, сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко.