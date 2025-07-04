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Энергоснабжение ЗАЭС восстановлено
Электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено, линия электропередачи «Днепровская» напряжением 750 кВ введена в работу.
Об этом сообщили в пресс-службе станции, передает ТАСС.
Директор ЗАЭС Юрий Черничук отметил, что аварийные дизель-генераторы были остановлены и теперь находятся в режиме дежурства. В работе станции не зафиксировано никаких нарушений.
Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла внешний источник энергоснабжения после отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская».