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ВАРМСУ подписала Меморандум о сотрудничестве с Китаем в Шэньяне
Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) подписала новый меморандум с китайской организацией на форуме ШОС, предусматривающий совместные проекты в экономической, образовательной и туристической сферах.
Новое соглашение между ВАРМСУ и Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами было подписано в ходе Форума народной дипломатии и Форума городов-побратимов ШОС, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Делегацию России возглавила ВАРМСУ, в состав вошли мэры нескольких крупных российских городов.
В рамках мероприятия стороны договорились о развитии совместных туристических, экономических и образовательных проектов, а также обмене опытом между муниципалитетами. Cопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что «ВАРМСУ подписала с Китаем второе соглашение за год. Это еще один шаг укрепления сотрудничества между городами России и Китая».
Ранее в октябре 2024 года ВАРМСУ уже заключила подобное соглашение в Пекине. Также подписаны документы о сотрудничестве с муниципальными организациями из Бразилии, Эфиопии, ЮАР, Индии, Казахстана, а также с международными ассоциациями городов.
Мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что за три десятилетия партнерства с китайским Шеньяном удалось реализовать множество совместных проектов. По словам главы Новосибирска Максима Кудрявцева, состоявшийся визит стал отправной точкой для нового этапа взаимодействия с Шеньяном.
Глава Когалыма Тимур Агадуллин сообщил, что участие молодых ученых и предпринимателей способствует развитию инновационных проектов между странами. В работе форума приняли участие около 400 представителей из более чем 20 стран-членов ШОС, а организаторами выступили ведущие китайские структуры и правительство провинции Ляонин.