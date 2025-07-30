На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.2 комментария
США заключили контракт на создание водородной энергосистемы для флота
Министерство обороны США выбрало Pratt Miller для создания прототипа водородной энергосистемы, способной работать как на кораблях, так и на суше.
Контракт на разработку водородной энергосистемы был заключен с компанией Pratt Miller, передает ТАСС. Система предназначена для производства, хранения и распределения водорода на кораблях и на суше, формируя тактическую микроцепочку поставки водорода.
В пресс-релизе Минобороны США отмечается, что новая технология позволит снизить уязвимость поставок топлива и повысить энергетическую независимость флота, что особенно важно для операций в условиях ограниченной инфраструктуры.
Портал Defense One уточняет, что водородные энергомодули могут использоваться для зарядки батарей беспилотных аппаратов, наземной техники и генераторов, а также предполагают возможность одновременного использования нескольких источников энергии для бесперебойной подачи электроэнергии. Водородные модули также вырабатывают меньше тепла и шума по сравнению с традиционными дизельными двигателями, что делает их менее заметными.
Пентагон проявляет интерес к водородным технологиям из-за необходимости повысить гибкость логистики в Индо-Тихоокеанском регионе, где американские силы при конфликте могут быть рассредоточены на значительных расстояниях. Также выделяется экономическая выгода – локальное производство водорода обходится дешевле транспортировки традиционного топлива по воздуху.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Sitronics Group провела испытания первого в России прототипа электросудна на водородном топливе в акватории Невы. Прототип электросудна использует водородные топливные элементы в качестве источника энергии. Испытания прошли успешно и подтвердили заявленные технические характеристики судна.