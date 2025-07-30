США заключили контракт на создание водородной энергосистемы для флота

Tекст: Дмитрий Зубарев

Контракт на разработку водородной энергосистемы был заключен с компанией Pratt Miller, передает ТАСС. Система предназначена для производства, хранения и распределения водорода на кораблях и на суше, формируя тактическую микроцепочку поставки водорода.

В пресс-релизе Минобороны США отмечается, что новая технология позволит снизить уязвимость поставок топлива и повысить энергетическую независимость флота, что особенно важно для операций в условиях ограниченной инфраструктуры.

Портал Defense One уточняет, что водородные энергомодули могут использоваться для зарядки батарей беспилотных аппаратов, наземной техники и генераторов, а также предполагают возможность одновременного использования нескольких источников энергии для бесперебойной подачи электроэнергии. Водородные модули также вырабатывают меньше тепла и шума по сравнению с традиционными дизельными двигателями, что делает их менее заметными.

Пентагон проявляет интерес к водородным технологиям из-за необходимости повысить гибкость логистики в Индо-Тихоокеанском регионе, где американские силы при конфликте могут быть рассредоточены на значительных расстояниях. Также выделяется экономическая выгода – локальное производство водорода обходится дешевле транспортировки традиционного топлива по воздуху.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Sitronics Group провела испытания первого в России прототипа электросудна на водородном топливе в акватории Невы. Прототип электросудна использует водородные топливные элементы в качестве источника энергии. Испытания прошли успешно и подтвердили заявленные технические характеристики судна.