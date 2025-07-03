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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    8 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    32 комментария
    3 июля 2025, 14:53 • Новости дня

    ЕСПЧ отклонил жалобу осужденных за кражи портретов Макрона

    ЕСПЧ отклонил жалобу осужденных во Франции за кражи портретов Макрона

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейский суд по правам человека признал справедливыми штрафы, наложенные на активистов за кражи портретов президента Франции Эммануэля Макрона из мэрий.

    Суд отверг жалобу 11 истцов, отметив, что выписанный им штраф нельзя считать способом ограничить их самовыражение, как утверждали сами активисты, сообщает РИА «Новости».

    В решении отмечается, что штрафы, назначенные активистам, составили от 200 до 500 евро и были самыми умеренными мерами наказания. ЕСПЧ посчитал эти санкции соразмерными и не нарушающими права человека.

    Суд также указал, что после проведения акций портреты Макрона так и не были возвращены в мэрии. По мнению суда, для выражения протеста активистам было бы достаточно простого снятия фотографий президента, а не их хищения.

    Акции проходили в 2019 году. За несколько месяцев протестующие против климатической политики Макрона собрали 128 официальных изображений президента и прошли с ними маршем по Байонне, рядом с местом проведения саммита Большой семерки.

    1 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, разговор между лидерами состоялся по инициативе французской стороны. В ходе диалога Путин и Макрон уделили большое внимание ситуации на Ближнем Востоке, особенно на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, а также в связи с ударами США по иранским ядерным объектам.

    Президенты подчеркнули особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе. Лидеры отметили важность уважения законного права Ирана на развитие мирного атома и необходимости продолжения выполнения им своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

    Стороны подчеркнули, что кризис вокруг иранской ядерной программы, как и другие противоречия в регионе, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Президенты условились поддерживать дальнейшие контакты для возможной координации позиций.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин отметил, что конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые долгое время игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

    Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. 

    В феврале Макрон заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта. Президенты России и Франции в последний раз общались по телефону в сентябре 2022 года.

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    1 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ.

    Макрон подробно рассказал Зеленскому о содержании своей беседы с Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

    Комментарии (7)
    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    Комментарии (0)
    1 июля 2025, 19:50 • Новости дня
    Макрон заявил о планах продолжать контакты с Путиным

    Reuters: Макрон заявил о планах продолжать контакты с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон выразил готовность поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, президенты договорились координировать подходы и провести новые переговоры в ближайшем будущем для продолжения обсуждений, передает ТАСС.

    В администрации французского лидера уточнили, что Макрон призвал к скорейшему согласованию перемирия на Украине и к старту переговоров о завершении конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

    Комментарии (7)
    2 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Захарова призвала НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам НАТО и Евросоюза прокомментировать состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Она поинтересовалась, были ли предупреждены западные союзники Франции о запланированной беседе и согласовывалась ли эта позиция на саммитах НАТО или ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что странам НАТО и Евросоюза следовало бы объяснить, как они оценивают действия своего коллеги, и предложила им высказать свои рассуждения по этому поводу.

    Также Захарова указала, что вопрос о разговоре президентов стоит прокомментировать посольству Франции в России, подчеркнув, что французской стороне стоит объяснить мотивацию такого шага именно сейчас.

    Эксперт Константин Долгов считает, что звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    1 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой

    Дипломат Долгов: Телефонный разговор Путина и Макрона – тревожный сигнал для Киева

    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости, Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Урегулирование глобальных мировых кризисов невозможно без Москвы. Похоже, что Париж начинает признавать эту реальность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Во вторник впервые с 2022 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «К Европе постепенно приходит осознание того, что без России урегулирование глобальных кризисов невозможно. Москва – это политическая величина, играющая значимую роль во многих регионах мира. Более того, в отличие от стран Старого Света, мы обладаем реальным уважением государств Глобального Юга», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То есть Эммануэль Макрон наконец-то понял, что без влияния России стабильного мира не построишь. Своим звонком он автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» нашей страны. Именно поэтому значительную часть беседы с Владимиром Путиным он посвятил теме Ближнего Востока. В конечном счете именно Москва сумела добиться наиболее тесных связей с Ираном», – говорит он.

    «Возможно, таким образом президент Франции пытался узнать взгляд России на то, как именно должна достигаться стабилизация в этом регионе. При этом Париж, наравне с Лондоном и Берлином, является одним из важнейших союзников Украины. И его «ястребиная» позиция во многом мешает регулярным контактам с Вашингтоном», – добавляет собеседник.

    «За последнее время позиции Макрона во внешней политике во многом просели. Кроме того, в самой Франции его власть носит нестабильный характер – в столице страны регулярно проходят антиправительственные митинги. На этом фоне Макрону и потребовался серьезный и уверенный шаг, которым и стал телефонный разговор с Путиным», – считает дипломат.

    «Но нельзя забывать, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН. И на наших странах лежит совместная ответственность в вопросах поддержания мира и безопасности. Поэтому наш президент проявил себя крайне благородно: несмотря на многие крайне агрессивные высказывания Макрона, он с ним согласился побеседовать», – акцентирует спикер.

    «Мы не отказываемся от диалога с Парижем. Но Москва не питает иллюзий: учитывая, что Пятая республика три года проводила антироссийскую политику, быстрых изменений никто не ждет. Однако если контакты будут постепенно нормализовываться, а Франция, как и другие страны Европы, проявит готовность к урегулированию конфликта на Украине с учетом российских интересов – отношения постепенно выровняются», – полагает он.

    «Напомню, что для нас принципиально важно обеспечить установление стабильного мира. Мы нацелены на ликвидацию первопричин текущего кризиса. Россия не собирается сворачивать с начатого пути. Осознание европейскими лидерами важности контактов с Москвой – тревожный сигнал для Киева. Запад начинает понимать истинное положение вещей», – заключил Долгов.

    Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Последний раз лидеры двух стран общались в сентябре 2022 года. По данным пресс-службы Кремля, беседа носила содержательный характер.

    В ходе разговора Путин назвал украинский конфликт прямым следствием «политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Президент также отметил, что мирное урегулирование должно основываться на подходах, предусматривающих устранение первопричин кризиса и опирающихся на новые территориальные реалии.

    Также главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфронтации Тель-Авива и Тегерана, а также американских ударов по иранским ядерным объектам. Путин и Макрон «отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения».

    В этой связи была подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ. При этом лидеры отметили, что разрешение других противоречий на Ближнем Востоке должно достигаться дипломатическими средствами.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    2 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

    LP: Макрон позвонил Путину ради участия ЕС в переговорах по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Parisien, главной целью европейской дипломатии становится возвращение контроля над иранским досье, в частности для Германии, Франции и Британии, передает Ura.ru.

    «Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии – в частности, трио Германии, Франции и Великобритании – вернуть себе контроль над этим (иранским) вопросом», – цитирует издание слова осведомленного источника.

    По результатам разговора Макрон и Путин высказались за координацию усилий с целью поиска дипломатического решения и выразили заинтересованность в возобновлении прямого диалога. Оба лидера подчеркнули важность совместной работы по урегулированию сложившейся ситуации вокруг ядерной программы Ирана, отмечают источники, близкие к окружению французского президента.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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    1 июля 2025, 03:45 • Новости дня
    Читатели Figaro раскритиковали заявления французского генерала по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В комментариях к статье Figaro французские читатели резко отреагировали на слова начальника Генерального штаба вооруженных сил Франции Тьерри Буркхара о необходимости предпринять все меры, чтобы изменить ситуацию на Украине.

    Генерал призвал сделать все возможное для изменения хода украинского конфликта, что многие восприняли как признание Франции воюющей стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    В комментариях пользователи выразили возмущение и опасения по поводу вовлечения Франции в конфликт. Один из них пишет: «Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается».

    Другой комментатор отметил, что дальше скрывать факты от граждан становится невозможным. Еще один пользователь подчеркнул, что сейчас «приятнее быть американцем или русским, чем французом». Некоторые читатели также усомнились в компетентности экспертов, напомнив их прежние заявления о скором исчерпании запасов российских танков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, именно Париж продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». Президент Франции Эммануэль Макрон также поддерживал идею направить западных военных инструкторов на Украину. Он заявлял, что в какой-то момент стране «придется проводить наземные операции, чтобы противостоять русским силам».

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    2 июля 2025, 10:33 • Новости дня
    Bloomberg: Макрон сообщил Зеленскому о неизменности позиции Путина по конфликту на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал Владимира Зеленского о результатах своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    Макрон связался с Владимиром Зеленским, чтобы передать детали телефонных переговоров с президентом России, которые состоялись во вторник, передает Bloomberg.

    Макрон и Путин провели первый с 2022 года разговор и договорились скоординировать свои подходы к ситуации вокруг Ирана.

    Источники отметили, что французский лидер специально уведомил Зеленского о главных темах беседы с Путиным.

    По словам одного из источников, президент Франции сообщил украинскому коллеге, что позиция Владимира Путина по прекращению войны на Украине остается неизменной.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Эксперт Константин Долгов считает, что звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой.

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    2 июля 2025, 10:04 • Новости дня
    Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона
    Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп попросил журналистку Кэндис Оуэнс не продолжать расследование прошлых аспектов жизни жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.

    По словам Оуэнс, Трамп обратился к ней после общения с Макроном во время его визита в Белый дом и заявил, что супруга французского лидера «выглядит как женщина», передает Ura.ru.

    Журналистка отметила, что, по ее данным, Брижит Макрон действительно обращалась к врачу по смене пола. Оуэнс также рассказала, что Трамп предлагал ей сделку: если она прекратит расследование, он оплатит ей интервью.

    Брижит Макрон и ее половая принадлежность не первый раз становятся предметом пристального внимания.

    Американская журналистка пообещала представить доказательства того, что 70-летняя жена президента Франции Эммануэля Макрона является мужчиной.

    Суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной. Их обязали выплатить 8 тыс. евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди Франции) и 5 тыс. евро ее брату Жану-Мишелю Тронье.

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    1 июля 2025, 20:57 • Новости дня
    ООН приветствовала диалог Путина и Макрона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

    Дюжаррик на брифинге подчеркнул, что ООН приветствует любые контакты между двумя странами, особенно если речь идет о переговорах на высшем уровне, передает ТАСС.

    «Я не видел итогов переговоров, но, очевидно, мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно на высшем уровне», – заявил он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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    2 июля 2025, 16:56 • Новости дня
    Кабмин Франции: Макрон хотел получить от Путина совет по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе, сообщила официальный представитель кабмина Франции Софи Прима.

    Прима на брифинге, трансляцию которого вел Елисейский дворец, заявила, что разговор между Макроном и Путиным длился два часа – это был первый их контакт за долгое время, передает РИА «Новости».

    «Президент рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. Это было довольно существенным событием, так как они не разговаривали в течение долгого времени и тут проговорили два часа, в особенности по вопросу Ирана и ДНЯО», – заявила Прима. Она подчеркнула, что Россия является одной из стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия.

    Прима отметила, что Макрон хотел узнать мнение и получить совет Путина по ситуации вокруг Ирана и сохранения ДНЯО. По итогам беседы французский лидер заявил о своем оптимизме относительно позиции Путина, который, по словам Примы, выступил против выхода Ирана из договора.

    Вопрос, связанный со спецоперацией на Украине, в ходе этой беседы обсуждался гораздо менее подробно. Прима добавила, что Макрон был «немного меньше» оптимистичен по украинской теме, чем по вопросу иранской ядерной программы.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.

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    1 июля 2025, 05:44 • Новости дня
    Пресс-секретарь Белого дома ошибочно назвала Макрона премьер-министром Франции

    Tекст: Антон Антонов

    США отвергли претензии президента Франции Эммануэля Макрона по поводу пошлин, при этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала Макрона премьер-министром Франции.

    Макрон назвал пошлины «инструментом шантажа». «Думаю, президент и Белый дом, разумеется, отвергли бы эту характеристику со стороны премьер-министра Макрона», – приводит слова Ливитт ТАСС.

    Ливитт подчеркнула, что пошлины – эффективный инструмент в руках президента США. Она заявила о необходимости «вернуть средний класс» и «промышленное производство, являвшееся хребтом американской экономики». Пресс-секретарь добавила, что Европа и остальной мир не привыкли к такому подходу, однако подчеркнула решимость новой администрации США отстаивать интересы американцев. Она отметила, что власти США продолжат действовать в интересах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США согласились отложить введение 50% пошлин на товары из Европейского союза до 9 июля. Вашингтон ранее угрожал с начала июня ввести эти пошлины на продукцию из ЕС из-за неудачных переговоров. В конце июня СМИ сообщили, что США предложили Евросоюзу «набросок» новой торговой сделки.

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    2 июля 2025, 12:36 • Новости дня
    Песков сообщил о содержательном разговоре Путина и Макрона

    Песков рассказал о содержательном двухчасовом разговоре Путина и Макрона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились более двух часов и прошли по инициативе Франции, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона длился свыше двух часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

    По его словам, инициатива переговоров исходила от французской стороны, а Владимир Путин ранее не раз заявлял о своей готовности к диалогу.

    Песков подчеркнул для журналистов, что разговор был весьма содержательным. Пресс-секретарь сообщил: «Свыше двух часов продлился».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

    Позже Макрон проинформировал Владимира Зеленского о результатах разговора с Владимиром Путиным.

    Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке переговоров между Путиным и Макроном.


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    2 июля 2025, 14:33 • Новости дня
    Во Франции из-за аномальной жары умерли два человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два человека погибли, более 300 доставлены в реанимацию из-за аномальной жары во Франции, сообщила министр экологических преобразований Аньес-Панье Рюнаше.

    Рюнаше заявила, что все случаи напрямую связаны с высокими температурами. Она уточнила, что погибшие скончались из-за недомогания, вызванного жарой, передает РИА «Новости».

    Министр здравоохранения Катрин Вотрен добавила, что количество экстренных медицинских вызовов резко увеличилось на фоне жары. По ее словам, только в регионе Иль-де-Франс за сутки зафиксировано увеличение обращений за медицинской помощью на 15%.

    По информации национальной метеослужбы «Метео-Франс», в четырех департаментах страны сохраняется красный, максимальный уровень погодной опасности. В Париже уровень риска был снижен до предпоследнего, оранжевого. В целом оранжевый статус объявлен в 55 департаментах, что охватывает две трети территории Франции.

    Из-за перегрева подземной инфраструктуры в регионе Прованс–  Альпы – Лазурный Берег около 8 тыс. домохозяйств остались без электричества, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis. Энергетики работают над устранением последствий аварии.

    Накануне Западной Европе предсказали пик аномальной жары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Западной Европе установилась рекордная жара, когда температура воздуха в ряде регионов достигает почти 50 градусов Цельсия.

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    2 июля 2025, 05:21 • Новости дня
    Парламент Франции отклонил девятый вотум недоверия премьеру Байру

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка социалистов добиться отставки премьер-министра Франции Франсуа Байру провалилась на голосовании, парламент отклонил уже девятый вотум недоверия Байру, сообщают информационные агентства.

    Результаты голосования озвучила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве. Из 289 необходимых голосов за вотум недоверия премьер-министру проголосовали 189 депутатов, передает РИА «Новости».

    Вотум был выдвинут социалистами после того, как Байру отказался снижать установленный пенсионной реформой возраст выхода на пенсию с 64 до 62 лет, несмотря на полугодовые консультации с партиями и профсоюзами.

    Для принятия резолюции требовалась поддержка обеих оппозиционных сил, однако правая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен голосовать за вотум не стала. В партии считают, что вотум не приведет к отмене реформы и не снизит пенсионный возраст.

    Сам Байру ранее заявлял, что понижение пенсионного возраста невозможно из-за отсутствия средств для выплат пенсионерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон в июне заявил, что не исключает новый роспуск парламента при блокировке его работы оппозицией. В начале декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Макрон утвердил состав нового правительства. Его возглавил Байру, ставший уже четвертым премьером за год.

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    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Азербайджан стал для россиян опасным

    Баку продолжает обострять отношения с Москвой. В ответ на задержание членов этнической ОПГ в Екатеринбурге Азербайджан демонстративно преследует российских граждан, а также пытается обвинить Россию в притеснении выходцев из республики. Чем вызвана столь резкая реакция Баку, и удастся ли странам сохранить добрососедские отношения? Подробности

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    Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу

    Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности

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    Киевский режим обезглавливает украинское православие

    Киевский режим нанес новый удар по православию – глава единственной в стране канонической церкви, митрополит Онуфрий лишен украинского гражданства. История всей украинской церкви за последние сорок лет представляет собой череду унижений со стороны официального Киева. Почему, однако, столь радикальное решение в Киеве приняли только сейчас? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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