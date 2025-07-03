Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Концерт Эмина в Светлогорске перенесли из-за «форс-мажора»
Концерт азербайджанского и российского певца Эмина, назначенный на 6 июля 2025 года в «Янтарь-холле» Светлогорска, перенесли на следующий год.
Организаторы сообщили, что причиной переноса стали «обстоятельства непреодолимой силы», передает РИА «Новости».
Организаторы добавили, что билеты останутся действительными на новую дату. Покупатели также смогут вернуть их в точках приобретения. Организаторы пояснили, что решение связано с текущей ситуацией: они напомнили, что посетителям известны новости последних дней.
Эмин Агаларов, выступающий под сценическим именем Emin, является российско-азербайджанским артистом и предпринимателем. Он владеет курортом Sea Breeze Resort, сетями Fitness by Emin Agalarov и Agalarov Rest.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в мире обострились конфликты.