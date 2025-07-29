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    Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    Задержаны участники провокационных действий в Сретенском монастыре в Москве
    «Союзмультфильм» проиграл суд по Чебурашке в США
    Немецкий политик заявил о подготовке НАТО провокации против Калининграда
    Индийский посол ответил на критику закупок российской нефти
    В США предложили купить территорию у России для слежки за Китаем
    ВСУ начали сдаваться в плен под Шипиловкой
    Опубликована запись беседы брата Ермака перед поездкой «за наркотиками»
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Выбор Владимира защитил Русь от растворения

    Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

    Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

    14 комментариев
    29 июля 2025, 09:39 • Новости дня

    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лицензионное соглашение на права использования Чебурашки в Японии утратило силу несколько лет назад, а по факту сделки идет следствие, заявили в «Союзмультфильме», комментируя сообщения о проигранном в США иске по правам на мультфильм.

    Лицензионное соглашение по использованию образа Чебурашки в Японии завершилось в 2021 году, пояснили в компании РИА «Новости».

    В России ведется следствие в отношении бывшего руководителя студии, заключившего сделку с американской компанией LaRubint Corp.

    В 2016 году к студии обратилось неустановленное лицо от LaRubint Corp. с предложением передачи прав на мерчендайзинг бренда Чебурашка в Японии. Компания LaRubint Corp. была осведомлена о спорной ситуации с японской TXBB и, по словам студии, стремилась не к развитию мерчендайзинга, а к получению роялти от японской компании.

    LaRubint Corp. проиграла суд в Японии, не получив желаемого результата, после чего подала иск против «Союзмультфильма» для получения компенсации. В ходе разбирательства директор LaRubint Corp. подтвердила, что у компании нет сотрудников и она не вела реальной деятельности по бренду Чебурашка, что зафиксировал суд.

    В студии подчеркнули, что соблюдают российское законодательство и в случае легализации судебного решения в России добровольно его исполнят.

    Напомним, в США суд установил, что «Союзмультфильм» нарушил эксклюзивные права американской компании LaRubInt Corp. на персонажей Чебурашки.

    По данным суда, у LaRubInt Corp. были исключительные права на использование образов крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки в Японии, Китае, Индии, США и Канаде.

    26 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    @ UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США публично призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Представители США и Китая обменялись резкими заявлениями по ситуации на Украине на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Вашингтон призвал Пекин прекратить поддерживать Россию, а также прекратить экспорт товаров, способствующих укреплению российского военно-промышленного комплекса.

    Дороти Ши, и.о. посла США в ООН, заявила: «Китаю следует прекратить подпитывать российскую агрессию на Украине», и призвала все страны присоединиться к этим мерам.

    Представитель Китая Гэн Шуан отверг обвинения, подчеркнув, что КНР не является стороной конфликта, также обвинил США в перекладывании ответственности и создании конфронтации.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь напомнил, что Пекин выступает против любых односторонних санкций и внешнего давления на своих торговых партнеров.

    Посол США в НАТО уже призывал наказать Китай за содействие России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом.

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    28 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для перемирия между Россией и Украиной, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», передает РИА «Новости». По его словам, Трамп поставил России срок в 50 дней для достижения перемирия с Украиной, а теперь начал говорить о сокращении этого периода до 10 дней.

    «Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, он установит «новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», так как «нет смысла ждать».

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    26 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Полянский назвал перепалку США и Китая в ООН из-за Украины «привычной ситуацией»

    Tекст: Вера Басилая

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины происходит не в первый раз, такая ситуация уже стала привычной, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

    По его словам, такие ситуации стали привычными для обсуждений по Украине. Американцы регулярно обвиняют Китай в поставках компонентов для дронов России.

    Полянский отметил, что представители Китая жестко отвечают на такие обвинения, и на данном заседании споры между делегациями США и Китая возникали дважды. Также Полянский раскритиковал США за предоставление военной помощи Украине, упрекнув Вашингтон в двойных стандартах.

    Ранее США на заседании Совбеза ООН призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Западные СМИ заявляли, что детали для дронов поступают в Россию якобы из Китая под видом холодильных установок.

    Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, и назвали диалог единственным выходом из украинского кризиса.

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    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    28 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл допустил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года на фоне ослабления киевской власти и усталости Запада.

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.

    Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.

    Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

    Политолог Станислав Ткаченков выделил три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле.

    В Кремле отметили, что будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции.

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    28 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки российских акций изменили динамику на отрицательную после слов президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на достижение перемирия на Украине.

    За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».

    К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.

    Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

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    28 июля 2025, 19:45 • Новости дня
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    @ US Air Force

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отправил авиабомбы B61-12 на базу Лейкенхит в Британии, что рассматривается как серьезный сдвиг в ядерной стратегии НАТО, пишет Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на данные из открытых источников сообщило, что 16 июля военно-транспортный самолет C-17 ВВС США перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд в США на базу Лейкенхит в Британии, передает ТАСС.

    «Существуют веские основания полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию», – приводит агентство слова директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена.

    Старший научный сотрудник Pacific Forum Уильям Альберке отметил, что включенные транспондеры во время перелета должны были продемонстрировать Москве, что США не снижают ядерное присутствие в Европе, говорится в материале.

    По информации британского портала UK Defence Journal, это первая доставка тактических авиабомб B61-12 в Британию с 2008 года. Издание отметило, что возвращение вооружения отражает «сдвиг в ядерной стратегии НАТО из-за роста напряженности с Россией».

    Ядерное оружие хранилось на базе Лейкенхит с 1949 года и было вывезено только 17 лет назад. Сейчас британские ядерные силы размещены на четырех субмаринах Vanguard с ракетами Trident II (D5).

    Премьер-министр Кир Стармер ранее объявил о планах приобрести у Вашингтона двенадцать истребителей F-35A, способных нести B61-12, первые из которых Британия получит к концу десятилетия.

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    29 июля 2025, 00:31 • Новости дня
    Гендиректор Роскосмоса Баканов прибыл в США
    Гендиректор Роскосмоса Баканов прибыл в США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон для переговоров с руководством НАСА, запланирована первая встреча глав космических агентств России и США за восемь лет, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

    «Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации Роскосмоса для встречи с руководством НАСА. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Запланирован визит Баканова в структурные подразделения Космического центра имени Джонсона, где российская делегация ознакомится с работой американских коллег.

    Делегация также посетит производственное подразделение Boeing, где ведется разработка многоразового пилотируемого корабля CST-100 Starliner, и проведет переговоры с руководством космической программы компании.

    Перед стартом миссии Crew-11, назначенным на 31 июля, Баканов встретится с экипажем корабля Crew Dragon, среди которых космонавт Олег Платонов по программе перекрестных полетов. Для Платонова этот полет станет первым. В Космическом центре Кеннеди Баканов примет участие в мероприятиях по проверке готовности к запуску новой миссии на МКС.

    Переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи назначены на 31 июля, стороны обсудят продолжение перекрестных полетов, продление эксплуатации МКС и вопросы безопасного сведения станции с орбиты. По словам Баканова, в повестке окажутся также вопросы российско-американской рабочей группы по будущему затоплению станции в заданном районе океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов заявил о планах встретиться с руководством НАСА. Также Баканов и глава SpaceX Илон Маск обсудили возможность сотрудничества по программам освоения дальнего космоса и применению новых технологий.

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    29 июля 2025, 08:53 • Новости дня
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) заниматься делами США, а не вмешиваться в российско-украинские переговоры.

    Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) работать ради интересов своей страны, а не вмешиваться в переговорный процесс с Украиной, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что не Грэму и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев подчеркнул: «Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!»

    Ранее Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу, напомнив ему о последствиях ультиматумов и о возможной эскалации. На это Линдси Грэм заявил в X, что те, кто считает, что глава Белого дома не готов к прекращению кровопролития, «скоро сильно ошибутся».

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это тем, что «нет смысла ждать».

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    28 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    CNN: Истощение запасов ракет для THAAD обеспокоило военных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные эксперты опасаются снижения глобальной роли США из-за нехватки ракетных перехватчиков для системы THAAD после событий на Ближнем Востоке.

    Беспокойство военных кругов США по поводу истощения запасов ракет-перехватчиков THAAD озвучил канал CNN, ссылаясь на бывших сотрудников Пентагона и экспертов оборонной отрасли. По их мнению, недостаточные темпы и объемы производства не позволяют быстро восполнить израсходованные резервы.

    Эксперт по противоракетной обороне заявил: «Доклады о расходе THAAD вызывают обеспокоенность. США не могут себе позволить продолжать такого рода вещи». Бывший сотрудник Пентагона добавил, что нынешние производственные мощности не справляются с задачей пополнения арсеналов.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о развертывании двух комплексов THAAD в Израиле и использовании 150 перехватчиков за 12 дней конфликта. Это почти четверть всех ракет, закупленных Пентагоном с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки и пополнение своих складов. Краткосрочные боевые действия между Израилем и Ираном обнажили острый дефицит ракет-перехватчиков в военных арсеналах США и вызвали вопросы об их эффективности. США выступили против передачи Германии зенитных комплексов Patriot взамен тех, что страна намерена отправить на Украину.

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    28 июля 2025, 17:39 • Новости дня
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в ходе визита в Шотландию, что больше не слишком заинтересован в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    «Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры – а потом на следующую ночь умирают люди», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что не ожидал такого развития ситуации по Украине и надеялся достичь соглашения. Однако он не исключил, что возможность для договоренности еще существует. «Возможно, это все еще произойдет», – допустил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    28 июля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа

    Песков: Путин и Трамп должны закрепить урегулирование по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по украинскому вопросу должны завершить уже согласованные экспертами решения, а не обсуждать детали с нуля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы урегулирования ситуации на Украине должны быть максимально проработаны на экспертном уровне, прежде чем ими займутся лидеры России и США, передает ТАСС.

    Он отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по этому вопросу должна стать итогом глубокой подготовки: «Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу – сложную, черновую – президентам абсолютно нелогично», – пояснил он.

    Песков добавил, что подготовка параметров для урегулирования должна идти заранее, чтобы позже их можно было только закрепить на высшем уровне. Представитель Кремля подчеркнул, что работа президентов должна завершать процесс, а не начинать его.

    Ранее Кремль опроверг подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции.

    Дмитрий Песков заявил, что подготовки ко встрече президентов России и США в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

    Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о планах организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле.

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    28 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    В США внесли законопроект о запрете экспорта лекарств и протезов в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    В Конгрессе США предложили ввести запрет на поставки медицинских препаратов и протезов в Россию, автором выступил конгрессмен Морган Латрелл из Техаса.

    Палата представителей США рассмотрит законопроект H.R.4762, который предусматривает запрет на экспорт лекарственных препаратов и протезов в Россию, передает РИА «Новости». Законодательная инициатива опубликована на официальном сайте американского Конгресса.

    В описании документа прямо говорится: «H.R.4762 – законопроект, направленный на запрет экспорта лекарств и протезов в Российскую Федерацию».

    Автором инициативы выступил республиканец Морган Латрелл, представляющий штат Техас. Сейчас проект закона направлен на рассмотрение в комитет по международным делам Палаты представителей, где начнется его обсуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. L'Express пишет, что Трамп не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума.


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    28 июля 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль опроверг подготовку встречи Путина и Трампа в Турции

    Песков сообщил об отсутствии наработок по встрече Путина и Трампа в Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Турции пока ограничивается исключительно инициативой президента Реджепа Эрдогана, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, конкретные шаги по подготовке встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Турции отсутствуют, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что сейчас речь идет только о политической воле турецкого президента Тайипа Эрдогана, который выступил с соответствующей инициативой, но наработок нет.

    Также Песков добавил, что телефонный разговор Путина с Эрдоганом не запланирован, однако подобное общение может быть оперативно организовано при необходимости. По его словам, коммуникация между Москвой и Анкарой на высшем уровне может быть согласована за считанные часы.

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    29 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    В США предложили купить территорию у России для слежки за Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник армии США Джеффри Фритц предложил приобрести у России Командорские острова за 15 млрд долларов для создания системы мониторинга китайских подлодок и воссоединения разделенного народа алеутов, сообщает Breaking Defense.

    Инициатива обсуждалась в публикации на портале Breaking Defense, где подполковник армии США Джеффри Фритц предложил приобрести у России Командорские острова за 15 млрд долларов.

    По его мнению, этот шаг позволил бы США усилить наблюдение за подводными лодками Китая, которые теоретически могут проникать в Арктику через Берингов пролив. Фритц отмечает, что архипелаг, находящийся на стыке Северной части Тихого океана и Берингова моря, имеет стратегическое значение для создания единого «сонарного щита» на пути подлодок.

    По оценке автора, сделка принесла бы взаимную выгоду обеим странам, позволив России получить значительные финансовые средства для внутренних нужд. В структуру оценки включены стоимость исключительной экономической зоны, природные ресурсы, биоразнообразие и инфраструктура.

    Фритц отмечает, что покупка могла бы проводиться с учетом международных правил, в том числе положений Конвенции ООН по морскому праву.

    Ключевая цель – мониторинг китайских субмарин класса «Цзинь» и «Тан», способных нести баллистические ракеты большой дальности. Размещение американских подводных систем слежения на островах «позволило бы своевременно выявлять угрозы и обеспечивать национальную безопасность», полагает офицер. Острова также обладают уникальными акустическими преимуществами для ведения подводного мониторинга благодаря слабой ледовой обстановке.

    В публикации подчеркивается, что продажа может вызвать обеспокоенность среди союзников США, учитывая возможность поступления крупных средств в российскую экономику на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Автор призывает к поэтапному и прозрачному подходу к финансированию сделки, а также к дипломатическому сопровождению и международному контролю.

    Кроме стратегических интересов в материале отмечен гуманитарный аспект: покупка Командорских островов могла бы воссоединить разобщенный народ алеутов, проживающий по обе стороны современной границы, обеспечив доступ к социальным программам и инфраструктуре США.

    Ранее сообщалось, что жители острова на Аляске начали учить русский язык из страха перед возможным захватом Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Аляску продали США.

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    Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа

    Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана. До сих пор она импортировала голубое топливо из европейских стран – Венгрии и Словакии. Однако всем понятно, что по происхождению этот газ чаще всего российский. Тот, от которого Киев хотел бы избавиться. Самое интересное, что даже соглашение с Азербайджаном не сможет ему в этом помочь. Подробности

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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Украинские хакеры попытались помешать россиянам летать

    «Аэрофлот» в понедельник был вынужден отменить часть рейсов. Причина – хакерская атака на ИТ-мощности компании. Ответственность за произошедшее взяла на себя украинская группировка, которая готовила взлом полгода. Авиакомпания достаточно быстро устранила последствия цифрового вторжения. Эксперты не сомневаются в надежности ИТ-систем «Аэрофлота». По их мнению, хакеры воспользовались уязвимостью цифровых систем подрядчиков и партнеров национального перевозчика. Подробности

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    Европа согласилась на феодальное подчинение США

    «Это черный день, когда альянс свободных народов, объединившийся для утверждения своих общих ценностей и защиты своих общих интересов, смиряется с подчинением»». Такими словами политики и эксперты оценивают экономическое соглашение, достигнутое между Европой и Соединенными Штатами. Почему Трампу удалось на этих переговорах продавить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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