«Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке

Tекст: Алексей Дегтярев

Лицензионное соглашение по использованию образа Чебурашки в Японии завершилось в 2021 году, пояснили в компании РИА «Новости».

В России ведется следствие в отношении бывшего руководителя студии, заключившего сделку с американской компанией LaRubint Corp.

В 2016 году к студии обратилось неустановленное лицо от LaRubint Corp. с предложением передачи прав на мерчендайзинг бренда Чебурашка в Японии. Компания LaRubint Corp. была осведомлена о спорной ситуации с японской TXBB и, по словам студии, стремилась не к развитию мерчендайзинга, а к получению роялти от японской компании.

LaRubint Corp. проиграла суд в Японии, не получив желаемого результата, после чего подала иск против «Союзмультфильма» для получения компенсации. В ходе разбирательства директор LaRubint Corp. подтвердила, что у компании нет сотрудников и она не вела реальной деятельности по бренду Чебурашка, что зафиксировал суд.

В студии подчеркнули, что соблюдают российское законодательство и в случае легализации судебного решения в России добровольно его исполнят.

Напомним, в США суд установил, что «Союзмультфильм» нарушил эксклюзивные права американской компании LaRubInt Corp. на персонажей Чебурашки.

По данным суда, у LaRubInt Corp. были исключительные права на использование образов крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки в Японии, Китае, Индии, США и Канаде.