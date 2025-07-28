Tекст: Ольга Иванова

Владимир Зеленский разрушил свой образ на Западе из-за действий против антикоррупционных агентств на Украине, передает РИА «Новости».

В статье Bloomberg отмечается: «Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги».

Обозреватель издания напомнил, что еще до начала боевых действий на Украине Зеленский не пользовался широкой поддержкой в стране – его рейтинг одобрения тогда составлял лишь около 25%. Автор материала считает, что последние шаги украинского лидера стали сигналом для Запада о перемене в восприятии Зеленского и его политики.

Напомним, Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Он устанавливает верховенство генпрокурора Украины над прокурорами САП, что переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела НАБУ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника, 22 июля, мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше. На следующий день протесты продолжились.

Директор НАБУ Семен Кривонос выразил мнение, что после возможного принятия закона, возвращающего полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), атаки на антикоррупционные органы могут перейти на новый уровень.